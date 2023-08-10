ПВО отбила атаку БПЛА на Севастополь

Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Севастополь, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня ночью была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку беспилотными летательными аппаратами на город Севастополь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также девять аппаратов были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и упали в Черном море, не достигнув своей цели. В результате этих атак нет пострадавших и разрушений, заключили в ведомстве.
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