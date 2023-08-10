ПВО отбила атаку БПЛА на Севастополь

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Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Севастополь, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку беспилотными летательными аппаратами на город Севастополь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также девять аппаратов были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и упали в Черном море, не достигнув своей цели. В результате этих атак нет пострадавших и разрушений, заключили в ведомстве.

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Сегодня ночью была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку беспилотными летательными аппаратами на город Севастополь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также девять аппаратов были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и упали в Черном море, не достигнув своей цели. В результате этих атак нет пострадавших и разрушений, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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