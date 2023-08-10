ПВО отбила атаку БПЛА на Севастополь

10 августа 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Севастополь, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня ночью была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку беспилотными летательными аппаратами на город Севастополь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также девять аппаратов были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и упали в Черном море, не достигнув своей цели. В результате этих атак нет пострадавших и разрушений, заключили в ведомстве.

Сегодня ночью была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку беспилотными летательными аппаратами на город Севастополь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — заявили в Минобороны. Там добавили, что также девять аппаратов были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и упали в Черном море, не достигнув своей цели. В результате этих атак нет пострадавших и разрушений, заключили в ведомстве.