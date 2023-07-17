17 июля 2023

Ночью Крым пытались атаковать почти 30 беспилотников

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Крым атаковали 28 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Крыма сбили за сутки 28 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«Ночью на производстве Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавления способствуют РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после атаки пострадавших нет. Также Аксенов поблагодарил военнослужащих ВС РФ.

Утром 16 июля украинские БПЛА попытались атаковать Севастополь. На следующий день ВСУ предприняли попытку атаки на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в этом же городе.

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Крыма сбили за сутки 28 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Ночью на производстве Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавления способствуют РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после атаки пострадавших нет. Также Аксенов поблагодарил военнослужащих ВС РФ. Утром 16 июля украинские БПЛА попытались атаковать Севастополь. На следующий день ВСУ предприняли попытку атаки на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в этом же городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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