Ночью Крым пытались атаковать почти 30 беспилотников

18 июля 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Крым атаковали 28 БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Крыма сбили за сутки 28 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Ночью на производстве Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавления способствуют РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после атаки пострадавших нет. Также Аксенов поблагодарил военнослужащих ВС РФ. Утром 16 июля украинские БПЛА попытались атаковать Севастополь. На следующий день ВСУ предприняли попытку атаки на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в этом же городе.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Крыма сбили за сутки 28 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Ночью на производстве Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавления способствуют РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после атаки пострадавших нет. Также Аксенов поблагодарил военнослужащих ВС РФ. Утром 16 июля украинские БПЛА попытались атаковать Севастополь. На следующий день ВСУ предприняли попытку атаки на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в этом же городе.