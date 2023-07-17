Ночью Крым пытались атаковать почти 30 беспилотников

Крым атаковали 28 БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Крыма сбили за сутки 28 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Ночью на производстве Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 — подавления способствуют РЭБ», —
Утром 16 июля украинские БПЛА попытались атаковать Севастополь. На следующий день ВСУ предприняли попытку атаки на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в этом же городе.
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