Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ и пожаре

Михаил Развожаев сообщил о возгорании после сбитого дрона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму в районе Кара-Кобы был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, началось возгорание травы.
«В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — заявил Развожаев. Свое заявление он опубликовал в
Ранее очевидцы сообщили о взрывах в городе Балаклаве. Информации о пострадавших нет.
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