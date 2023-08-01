Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ и пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Михаил Развожаев сообщил о возгорании после сбитого дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму в районе Кара-Кобы был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, началось возгорание травы.

«В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — заявил Развожаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Развожаев отметил, что пожарные начали ликвидировать возгорание.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в городе Балаклаве. Информации о пострадавших нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму в районе Кара-Кобы был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, началось возгорание травы. «В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — заявил Развожаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Развожаев отметил, что пожарные начали ликвидировать возгорание. Ранее очевидцы сообщили о взрывах в городе Балаклаве. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...