Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ и пожаре 01 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 + Михаил Развожаев сообщил о возгорании после сбитого дрона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму в районе Кара-Кобы был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, началось возгорание травы. «В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — заявил Развожаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Развожаев отметил, что пожарные начали ликвидировать возгорание. Ранее очевидцы сообщили о взрывах в городе Балаклаве. Информации о пострадавших нет. В Крыму в районе Кара-Кобы был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, началось возгорание травы. «В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — заявил Развожаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Развожаев отметил, что пожарные начали ликвидировать возгорание. Ранее очевидцы сообщили о взрывах в городе Балаклаве. Информации о пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям