Sri Lanka Guardian: США начали информационную войну против БРИКС

10 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Белый дом запустил информационную войну против БРИКС, пишет Sri Lanka Guardian Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Вашингтон ранее ошибочно недооценил роль БРИКС в мировой политике, а сейчас президент США Джо Байден обеспокоен возрастающим влиянием организации. В связи с этим западные СМИ используются для дискредитации БРИКС и распространения «изобличающих» статей. Об этом пишет издание Sri Lanka Guardian. «Не так давно было время, когда Запад высмеивал БРИКС как неэффективную бабочку, бьющую крыльями в пустоте в мировом порядке, где доминирует G7. Но сегодня ощущается „эффект бабочки“ в переделке мироустройства. Учитывая это, Вашингтон переходит к дискредитации БРИКС через западные СМИ», — говорится в материале издания. Там добавили, что агентство Reuters опубликовало спекулятивное сообщение о возможном отсутствии премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС из-за вероятной потери интереса к организации. В Bloomberg была опубликована статья, подчеркивающая напряженность между Китаем и Индией и возможные противоречия внутри БРИКС. Это попытка остановить единство БРИКС и подорвать его роль на международной арене, считают в Sri Lanka Guardian. США запустили информационную кампанию против БРИКС, однако глобальные события, связанные с Украиной, привели к изменению мирового порядка. Противостояние между Россией и США стало фактором, способствующим возрастанию влияния развивающихся стран, заключили в издании. Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупреждал о возможности введения новой валюты БРИКС, что может привести к краху доллара. Это решение может быть инициировано странами, входящими в БРИКС, и может произойти уже в ближайшие годы, что дополнительно повлияет на западные страны. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин признал БРИКС экономикой будущего, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон ранее ошибочно недооценил роль БРИКС в мировой политике, а сейчас президент США Джо Байден обеспокоен возрастающим влиянием организации. В связи с этим западные СМИ используются для дискредитации БРИКС и распространения «изобличающих» статей. Об этом пишет издание Sri Lanka Guardian. «Не так давно было время, когда Запад высмеивал БРИКС как неэффективную бабочку, бьющую крыльями в пустоте в мировом порядке, где доминирует G7. Но сегодня ощущается „эффект бабочки“ в переделке мироустройства. Учитывая это, Вашингтон переходит к дискредитации БРИКС через западные СМИ», — говорится в материале издания. Там добавили, что агентство Reuters опубликовало спекулятивное сообщение о возможном отсутствии премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС из-за вероятной потери интереса к организации. В Bloomberg была опубликована статья, подчеркивающая напряженность между Китаем и Индией и возможные противоречия внутри БРИКС. Это попытка остановить единство БРИКС и подорвать его роль на международной арене, считают в Sri Lanka Guardian. США запустили информационную кампанию против БРИКС, однако глобальные события, связанные с Украиной, привели к изменению мирового порядка. Противостояние между Россией и США стало фактором, способствующим возрастанию влияния развивающихся стран, заключили в издании. Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупреждал о возможности введения новой валюты БРИКС, что может привести к краху доллара. Это решение может быть инициировано странами, входящими в БРИКС, и может произойти уже в ближайшие годы, что дополнительно повлияет на западные страны. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин признал БРИКС экономикой будущего, передают «Дни.ру».