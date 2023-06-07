Экс-советник ЦРУ предрек крах доллара из-за решения БРИКС

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Если БРИКС введут собственную валюту, то это приведет к краху доллара, заявил Джеймс Рикардс Фото:
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Банкротство американских банков

Страны БРИКС могут ввести новую валюту и это решение приведет к краху доллара. Об этом сообщает экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Введение собственной новой валюты может ослабить роль доллара и вытеснить его в качестве ведущей платежной валюты и резервной валюты», — подчеркнул Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning. Он подчеркнул, что это может произойти всего через несколько лет и инициатором краха станут страны, которые входят в БРИКС.

Ранее доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что если США будут продолжать повышать потолок госдолга, то их действия приведут к краху доллара. Союзники Вашингтона должны найти альтернативу этой валюте, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В США предрекали банкротство 50 американских банков.

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Страны БРИКС могут ввести новую валюту и это решение приведет к краху доллара. Об этом сообщает экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Введение собственной новой валюты может ослабить роль доллара и вытеснить его в качестве ведущей платежной валюты и резервной валюты», — подчеркнул Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning. Он подчеркнул, что это может произойти всего через несколько лет и инициатором краха станут страны, которые входят в БРИКС. Ранее доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что если США будут продолжать повышать потолок госдолга, то их действия приведут к краху доллара. Союзники Вашингтона должны найти альтернативу этой валюте, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В США предрекали банкротство 50 американских банков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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