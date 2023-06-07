Экс-советник ЦРУ предрек крах доллара из-за решения БРИКС

Страны БРИКС могут ввести новую валюту и это решение приведет к краху доллара. Об этом сообщает экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
«Введение собственной новой валюты может ослабить роль доллара и вытеснить его в качестве ведущей платежной валюты и резервной валюты», — подчеркнул Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning. Он подчеркнул, что это может произойти всего через несколько лет и инициатором краха станут страны, которые входят в БРИКС.
Ранее доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что если США будут продолжать повышать потолок госдолга, то их действия приведут к краху доллара. Союзники Вашингтона должны найти альтернативу этой валюте, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В США предрекали банкротство 50 американских банков.
Страны БРИКС могут ввести новую валюту и это решение приведет к краху доллара. Об этом сообщает экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. «Введение собственной новой валюты может ослабить роль доллара и вытеснить его в качестве ведущей платежной валюты и резервной валюты», — подчеркнул Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning. Он подчеркнул, что это может произойти всего через несколько лет и инициатором краха станут страны, которые входят в БРИКС. Ранее доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что если США будут продолжать повышать потолок госдолга, то их действия приведут к краху доллара. Союзники Вашингтона должны найти альтернативу этой валюте, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. В США предрекали банкротство 50 американских банков.