В Екатеринбурге 12 августа торжественно откроют мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера. На мероприятие будут приглашены первые лица города и области. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сима-ленд», которая и подарила уральской столице современную инсталляцию в честь 300-летия.
«На улице Вайнера 12 августа в 22:30 состоится открытие единственного на Урале 300-метрового медиаэкрана. На мероприятие приглашены первые лица Екатеринбурга и Свердловской области. В завершении церемонии жителей города ждет торжественный салют», — сообщили в компании.
На инсталляции гости увидят исторические сюжеты и живописные пейзажи со звуковым сопровождением. Гигантскую конструкцию между улицами Ленина и Малышева начали монтировать в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.
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