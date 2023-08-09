09 августа 2023

В Екатеринбурге под торжественный салют откроют медиаэкран над улицей Вайнера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, сима ленд, медианавес
В ближайшие выходные в Екатеринбурге официально откроют медаэкран от «Сима-ленда» Фото:

В Екатеринбурге 12 августа торжественно откроют мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера. На мероприятие будут приглашены первые лица города и области. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сима-ленд», которая и подарила уральской столице современную инсталляцию в честь 300-летия.

«На улице Вайнера 12 августа в 22:30 состоится открытие единственного на Урале 300-метрового медиаэкрана. На мероприятие приглашены первые лица Екатеринбурга и Свердловской области. В завершении церемонии жителей города ждет торжественный салют», — сообщили в компании.

На инсталляции гости увидят исторические сюжеты и живописные пейзажи со звуковым сопровождением. Гигантскую конструкцию между улицами Ленина и Малышева начали монтировать в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.

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В Екатеринбурге 12 августа торжественно откроют мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера. На мероприятие будут приглашены первые лица города и области. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сима-ленд», которая и подарила уральской столице современную инсталляцию в честь 300-летия. «На улице Вайнера 12 августа в 22:30 состоится открытие единственного на Урале 300-метрового медиаэкрана. На мероприятие приглашены первые лица Екатеринбурга и Свердловской области. В завершении церемонии жителей города ждет торжественный салют», — сообщили в компании. На инсталляции гости увидят исторические сюжеты и живописные пейзажи со звуковым сопровождением. Гигантскую конструкцию между улицами Ленина и Малышева начали монтировать в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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