Сооснователь «Яндекса» выступил против спецоперации

10 августа 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Аркадий Волож отметил, что на Украине живут его родственники и друзья Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что он не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против спецоперации», — заявил Аркадий Волож, его слова приводит РБК. Он отметил, что за последний год в его адрес поступало много вопросов. Многие из них касались его точки зрения относительно боевых действий на Украине. Волож добавил, что на Украине живут его друзья и родственники. В 2022 году Евросоюз ввел против Воложа санкции. К концу года бывший генеральный директор сообщил о своем уходе из компании. Компания находилось под его руководством 25 лет.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что он не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против спецоперации», — заявил Аркадий Волож, его слова приводит РБК. Он отметил, что за последний год в его адрес поступало много вопросов. Многие из них касались его точки зрения относительно боевых действий на Украине. Волож добавил, что на Украине живут его друзья и родственники. В 2022 году Евросоюз ввел против Воложа санкции. К концу года бывший генеральный директор сообщил о своем уходе из компании. Компания находилось под его руководством 25 лет.