Сооснователь «Яндекса» выступил против спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание меморандума о сотрудничестве с Кировской областью в области раскрытия открытых. Москва, волож аркадий
Аркадий Волож отметил, что на Украине живут его родственники и друзья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что он не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против спецоперации», — заявил Аркадий Волож, его слова приводит РБК. Он отметил, что за последний год в его адрес поступало много вопросов. Многие из них касались его точки зрения относительно боевых действий на Украине. Волож добавил, что на Украине живут его друзья и родственники.

В 2022 году Евросоюз ввел против Воложа санкции. К концу года бывший генеральный директор сообщил о своем уходе из компании. Компания находилось под его руководством 25 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что он не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против спецоперации», — заявил Аркадий Волож, его слова приводит РБК. Он отметил, что за последний год в его адрес поступало много вопросов. Многие из них касались его точки зрения относительно боевых действий на Украине. Волож добавил, что на Украине живут его друзья и родственники. В 2022 году Евросоюз ввел против Воложа санкции. К концу года бывший генеральный директор сообщил о своем уходе из компании. Компания находилось под его руководством 25 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...