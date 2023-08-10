В магазинах Свердловской области резко упали цены на овощи

10 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

В свердловских магазинах за неделю упали цены на овощи Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области упала стоимость картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови, огурцов и помидор. Общий спад цен составил 5,2%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. С 31 июля по 7 августа 2023 года на Среднем Урале упали средние потребительские цены на овощи: картофель подешевел до 51,43 рублей за килограмм (-5,11%), капуста до 58,68 рублей за тот же вес (-10,72%), лук репчатый до 53,61 рублей (-5,78%), килограмм свеклы упал в цене на 3,77% и теперь стоит 49,34 рублей. Кило моркови продают за 71,78 рубль (-5,63%), огурцы можно купить за 87,54 рублей (-2,84%), помидоры подешевели на 3,09%. Их новая цена — 127,97 рублей. Также подешевели овощные консервы для детского питания на 1,38%. За килограмм екатеринбуржцам придется заплатить 606,6 рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросли цены на овощи. Заметнее всего подорожали огурцы (+10,61%).

В Свердловской области упала стоимость картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови, огурцов и помидор. Общий спад цен составил 5,2%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. С 31 июля по 7 августа 2023 года на Среднем Урале упали средние потребительские цены на овощи: картофель подешевел до 51,43 рублей за килограмм (-5,11%), капуста до 58,68 рублей за тот же вес (-10,72%), лук репчатый до 53,61 рублей (-5,78%), килограмм свеклы упал в цене на 3,77% и теперь стоит 49,34 рублей. Кило моркови продают за 71,78 рубль (-5,63%), огурцы можно купить за 87,54 рублей (-2,84%), помидоры подешевели на 3,09%. Их новая цена — 127,97 рублей. Также подешевели овощные консервы для детского питания на 1,38%. За килограмм екатеринбуржцам придется заплатить 606,6 рублей. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале выросли цены на овощи. Заметнее всего подорожали огурцы (+10,61%).