02 августа 2023

В Свердловской области подскочили цены на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
На Среднем Урале огурцы подорожали на 10% Фото:

В свердловских магазинах выросли цены на огурцы, помидоры, морковь и свеклу. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата.

«С 24 по 31 июля 2023 года в Свердловской области килограмм огурцов подорожал до 89,86 рублей (+10,61), морковь теперь стоит на 2,57% дороже — 76,07 рублей. За тот же вес помидор свердловчанам придется заплатить 132,31 рубль (+2,21%). Меньше всех подорожал килограмм свеклы — 51,42 рубль (+1,74%)», — следует из документа об изменении потребительских цен.

Примечательно, что динамику снижения стоимости показали картофель, капуста и лук. В среднем они подешевели на 0,8%.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали цены на помидоры, лук, капусту и свеклу. Также было отмечено небольшое подорожание моркови и огурцов.

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В свердловских магазинах выросли цены на огурцы, помидоры, морковь и свеклу. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «С 24 по 31 июля 2023 года в Свердловской области килограмм огурцов подорожал до 89,86 рублей (+10,61), морковь теперь стоит на 2,57% дороже — 76,07 рублей. За тот же вес помидор свердловчанам придется заплатить 132,31 рубль (+2,21%). Меньше всех подорожал килограмм свеклы — 51,42 рубль (+1,74%)», — следует из документа об изменении потребительских цен. Примечательно, что динамику снижения стоимости показали картофель, капуста и лук. В среднем они подешевели на 0,8%. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали цены на помидоры, лук, капусту и свеклу. Также было отмечено небольшое подорожание моркови и огурцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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