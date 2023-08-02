В Свердловской области подскочили цены на овощи

03 августа 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале огурцы подорожали на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В свердловских магазинах выросли цены на огурцы, помидоры, морковь и свеклу. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «С 24 по 31 июля 2023 года в Свердловской области килограмм огурцов подорожал до 89,86 рублей (+10,61), морковь теперь стоит на 2,57% дороже — 76,07 рублей. За тот же вес помидор свердловчанам придется заплатить 132,31 рубль (+2,21%). Меньше всех подорожал килограмм свеклы — 51,42 рубль (+1,74%)», — следует из документа об изменении потребительских цен. Примечательно, что динамику снижения стоимости показали картофель, капуста и лук. В среднем они подешевели на 0,8%. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали цены на помидоры, лук, капусту и свеклу. Также было отмечено небольшое подорожание моркови и огурцов.

В свердловских магазинах выросли цены на огурцы, помидоры, морковь и свеклу. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловскстата. «С 24 по 31 июля 2023 года в Свердловской области килограмм огурцов подорожал до 89,86 рублей (+10,61), морковь теперь стоит на 2,57% дороже — 76,07 рублей. За тот же вес помидор свердловчанам придется заплатить 132,31 рубль (+2,21%). Меньше всех подорожал килограмм свеклы — 51,42 рубль (+1,74%)», — следует из документа об изменении потребительских цен. Примечательно, что динамику снижения стоимости показали картофель, капуста и лук. В среднем они подешевели на 0,8%. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали цены на помидоры, лук, капусту и свеклу. Также было отмечено небольшое подорожание моркови и огурцов.