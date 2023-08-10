На выставке-форуме ВДНХ, учрежденной Путиным, готовят сюрприз для детей

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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва, лето, главный вход вднх, вднх
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября Фото:

Особое внимание на международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ), учрежденной указом президента РФ Владимиром Путиным, будет уделено детям. Для них готовят специальные мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Концепции экспозиций участников и деловая программа находятся в проработке. Выставка ориентирована на все категории граждан, особое внимание уделяется мероприятиям, рассчитанным на детей. Список иностранных участников формируется», — подчеркнули в пресс-службе международной выставки-форума «Россия».

Откроется мероприятие 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ, в частности Центр «Космонавтика и авиация», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Павильон «Россия — моя история», Музей кино. Дополнительно сейчас возводятся временные павильоны. Их расположат перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера. На выставке-форуме «Россия» будут представлены все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, общественные организации.

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Особое внимание на международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ), учрежденной указом президента РФ Владимиром Путиным, будет уделено детям. Для них готовят специальные мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия. «Концепции экспозиций участников и деловая программа находятся в проработке. Выставка ориентирована на все категории граждан, особое внимание уделяется мероприятиям, рассчитанным на детей. Список иностранных участников формируется», — подчеркнули в пресс-службе международной выставки-форума «Россия». Откроется мероприятие 4 ноября. В работе выставки-форума «Россия» будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ, в частности Центр «Космонавтика и авиация», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Павильон «Россия — моя история», Музей кино. Дополнительно сейчас возводятся временные павильоны. Их расположат перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера. На выставке-форуме «Россия» будут представлены все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, общественные организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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