Главврач курганской больницы предложил брать с курильщиков деньги на нужды медицины

Главврач Курганской больницы предложил брать с курильщиков деньги на нужды медицины

10 августа 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Вадим Мелешенко считает, что пациентов нужно вынуждать вести здоровый образ жизни Фото: Московец Илья © URA.RU Главврач Курганского кардиологического диспансера Вадим Мелешенко считает, что пациентов необходимо экономически стимулировать вести здоровый образ жизни. Для этого, например, с курильщиков можно взимать часть средств от стоимости сигарет на нужды здравоохранения. Об этом Мелешенко рассказал в интервью КГТРК. «Государство должно сделать так, чтобы было невыгодно болеть. Страховая медицина есть, она работает, но сам пациент не задействован. Условно, если у человека есть избыточный вес, рекомендации врача он не выполняет, развивается высокое давление — пациент его не лечит, ничего ему за это не будет. […] А когда, например, сумма страховки, которую будет платить сам пациент, для невыполняющего рекомендации врача будет выше, чем для того, кто добросовестно исполняет рекомендации, это будет мощнейшим стимулом. Или курильщик, если будет отчислять от стоимости сигарет какую-то часть денег на нужды здравоохранения, это тоже будет стимулом, это будет социальной справедливостью. Такой опыт есть в Испании», — сказал Мелешенко. Главврач уверен, что прорыв в профилактической работе медиков возможен только, если пациентам станет экономически выгоднее вести здоровый образ жизни. Вадим Мелешенко проработал в Курганской области 32 года. В 2022 году он был награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главврач Курганского кардиологического диспансера Вадим Мелешенко считает, что пациентов необходимо экономически стимулировать вести здоровый образ жизни. Для этого, например, с курильщиков можно взимать часть средств от стоимости сигарет на нужды здравоохранения. Об этом Мелешенко рассказал в интервью КГТРК. «Государство должно сделать так, чтобы было невыгодно болеть. Страховая медицина есть, она работает, но сам пациент не задействован. Условно, если у человека есть избыточный вес, рекомендации врача он не выполняет, развивается высокое давление — пациент его не лечит, ничего ему за это не будет. […] А когда, например, сумма страховки, которую будет платить сам пациент, для невыполняющего рекомендации врача будет выше, чем для того, кто добросовестно исполняет рекомендации, это будет мощнейшим стимулом. Или курильщик, если будет отчислять от стоимости сигарет какую-то часть денег на нужды здравоохранения, это тоже будет стимулом, это будет социальной справедливостью. Такой опыт есть в Испании», — сказал Мелешенко. Главврач уверен, что прорыв в профилактической работе медиков возможен только, если пациентам станет экономически выгоднее вести здоровый образ жизни. Вадим Мелешенко проработал в Курганской области 32 года. В 2022 году он был награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ.