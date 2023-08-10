Полковник Кнутов раскрыл, что войдет в новый транш помощи Украине

Полковник Кнутов предупредил о поставках Украине F-16 в сентябре

11 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Поставками F-16 займется истребительная коалиция, сказал Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках нового пакета помощи на Украине появятся истребители F-16 и зенитный ракетный комплекс Patriot. Часть вооружений прибудет уже в сентябре. Таким мнением с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Идут разговоры по поводу самолетов F-16. Американцы сказали, что свои самолеты поставлять не будут. Этим будет заниматься истребительная коалиция, которая создается Британией, Нидерландами и рядом других стран. США это поддерживают. Не исключаю, что какая-то сумма пойдет на истребители, но непосредственно под эгидой Лондона и Амстердама. Самолеты должны появиться в начале сентября, поэтому с точки зрения финансирования сроки совпадают», — сказал Юрий Кнутов. Большая часть поставок будет сделана для наступательных действий, отметил полковник. «В основном в пакет помощи от США будут входить системы противовоздушной обороны, достаточно дорогие. Может быть, даже и Patriot, и зенитные ракеты к ним. Один комплект может стоить два миллиарда. Могут быть дополнительные поставки бронетехники, но основной упор будет сделан на поставку снарядов и других боеприпасов для ведения наступательных действий», — объяснил эксперт. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительно более 10 миллиардов долларов на выделение новой помощи Украине. При этом депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что поставками оружия этот конфликт не решить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках нового пакета помощи на Украине появятся истребители F-16 и зенитный ракетный комплекс Patriot. Часть вооружений прибудет уже в сентябре. Таким мнением с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Идут разговоры по поводу самолетов F-16. Американцы сказали, что свои самолеты поставлять не будут. Этим будет заниматься истребительная коалиция, которая создается Британией, Нидерландами и рядом других стран. США это поддерживают. Не исключаю, что какая-то сумма пойдет на истребители, но непосредственно под эгидой Лондона и Амстердама. Самолеты должны появиться в начале сентября, поэтому с точки зрения финансирования сроки совпадают», — сказал Юрий Кнутов. Большая часть поставок будет сделана для наступательных действий, отметил полковник. «В основном в пакет помощи от США будут входить системы противовоздушной обороны, достаточно дорогие. Может быть, даже и Patriot, и зенитные ракеты к ним. Один комплект может стоить два миллиарда. Могут быть дополнительные поставки бронетехники, но основной упор будет сделан на поставку снарядов и других боеприпасов для ведения наступательных действий», — объяснил эксперт. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительно более 10 миллиардов долларов на выделение новой помощи Украине. При этом депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что поставками оружия этот конфликт не решить.