Житель ХМАО напал с ножом на любовницу, чтобы скрыть измену

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В Нижневартовске мужчина зарезал на улице любовницу Фото:

В Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать про их отношения его жене. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчина зарезал любовницу. Они поругались на улице, потому что она хотела рассказать все его жене. Женщина погибла», — сообщил агентству инсайдер. Происшествие случилось на улице Чапаева.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве лишь сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства события, а подробный ответ дадут позже.

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В Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать про их отношения его жене. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина зарезал любовницу. Они поругались на улице, потому что она хотела рассказать все его жене. Женщина погибла», — сообщил агентству инсайдер. Происшествие случилось на улице Чапаева. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве лишь сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства события, а подробный ответ дадут позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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