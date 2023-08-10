Житель ХМАО напал с ножом на любовницу, чтобы скрыть измену

10 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске мужчина зарезал на улице любовницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать про их отношения его жене. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина зарезал любовницу. Они поругались на улице, потому что она хотела рассказать все его жене. Женщина погибла», — сообщил агентству инсайдер. Происшествие случилось на улице Чапаева. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве лишь сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства события, а подробный ответ дадут позже.

В Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать про их отношения его жене. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина зарезал любовницу. Они поругались на улице, потому что она хотела рассказать все его жене. Женщина погибла», — сообщил агентству инсайдер. Происшествие случилось на улице Чапаева. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве лишь сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства события, а подробный ответ дадут позже.