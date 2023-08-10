Тюменские врачи не заметили опухоль у беременной пациентки

Женщина на протяжении всей беременности наблюдалась в медучреждении Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ишиме областная больница №4 выплатит два миллиона рублей беременной пациентке, у которой врачи не заметили злокачественную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Выявлены дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие — более позднее начало лечения, создание риска прогрессирования заболевания. <…> Викуловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с больницы в пользу женщины два миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что тюменка доказала смерть бабушки из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело закрыли из-за истекшего срока давности. Во время осмотра стажер не заметила гнойное воспаление почек у женщины.