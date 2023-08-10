10 августа 2023

Тюменские врачи не заметили опухоль у беременной пациентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
Женщина на протяжении всей беременности наблюдалась в медучреждении Фото:

В Ишиме областная больница №4 выплатит два миллиона рублей беременной пациентке, у которой врачи не заметили злокачественную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Выявлены дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие — более позднее начало лечения, создание риска прогрессирования заболевания. <…> Викуловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с больницы в пользу женщины два миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что тюменка доказала смерть бабушки из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело закрыли из-за истекшего срока давности. Во время осмотра стажер не заметила гнойное воспаление почек у женщины.

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В Ишиме областная больница №4 выплатит два миллиона рублей беременной пациентке, у которой врачи не заметили злокачественную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Выявлены дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие — более позднее начало лечения, создание риска прогрессирования заболевания. <…> Викуловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с больницы в пользу женщины два миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что тюменка доказала смерть бабушки из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело закрыли из-за истекшего срока давности. Во время осмотра стажер не заметила гнойное воспаление почек у женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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