Что построили в Екатеринбурге к 300-летию. Карта

В Екатеринбурге к 300-летию построили сады, школы, спортивные объекты

18 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в последние годы было много объектов строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В 2019 году власти Свердловской области разработали план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. С тех пор документ несколько раз менялся — некоторые пункты убирались, некоторые добавлялись. URA.RU вспоминает, что чиновники обещали построить и построили, а что еще нет. План мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев утвердил в сентябре 2019 года. В мае 2022 года распоряжение признали утратившим силу. В горадминистрации URA.RU объясняли, что сделали это после того, как на последнем оргкомитете утвердили откорректированный план. Также из плана вычеркнули пункты, которые не реализуются к 2023 году совершенно точно — как, например, строительство второй ветки метро. Хотя сам глава Екатеринбурга Алексей Орлов на днях признавался журналистам, что самым желанным подарком на юбилей города стало бы именно строительство второй ветки метрополитена. Карта строек последних лет связана не только с подготовкой к 300-летию и выходит за рамки юбилея. Например, в городе построили: студенческий городок в Новокольцовском и дорожную инфраструктуру

трамвайную линию в Академический

провели капитальный ремонт нескольких ключевых улиц и построили новые — например, в Академическом и Солнечном

три школьных здания на 2,5 тысячи человек и два детских сада на 450 мест

реконструировали комплекс «Калининец» Но URA.RU вспоминает только те объекты, которые были в плане подготовке к юбилею. Многое из того, что не построили — находится на разной стадии готовности. А от каких-то проектов — например, «Музея тружеников тыла», власти пока и вовсе решили отказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2019 году власти Свердловской области разработали план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. С тех пор документ несколько раз менялся — некоторые пункты убирались, некоторые добавлялись. URA.RU вспоминает, что чиновники обещали построить и построили, а что еще нет. План мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев утвердил в сентябре 2019 года. В мае 2022 года распоряжение признали утратившим силу. В горадминистрации URA.RU объясняли, что сделали это после того, как на последнем оргкомитете утвердили откорректированный план. Также из плана вычеркнули пункты, которые не реализуются к 2023 году совершенно точно — как, например, строительство второй ветки метро. Хотя сам глава Екатеринбурга Алексей Орлов на днях признавался журналистам, что самым желанным подарком на юбилей города стало бы именно строительство второй ветки метрополитена. Карта строек последних лет связана не только с подготовкой к 300-летию и выходит за рамки юбилея. Например, в городе построили: Но URA.RU вспоминает только те объекты, которые были в плане подготовке к юбилею. Многое из того, что не построили — находится на разной стадии готовности. А от каких-то проектов — например, «Музея тружеников тыла», власти пока и вовсе решили отказаться.