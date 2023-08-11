Во Внуково объявлен план «Ковер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Над аэропортом Внуково закрыли небо. Задержаны рейсы на прилет и вылет. По предварительной версии, небо закрыта из-за угрозы удара беспилотника

«Над аэропортом Внуково закрыто небо. Объявлен режим „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылеты и прилеты рейсов отложены.

Telegram-канал 112 уточняет, что в районе Кубинки был замечен беспилотник. Он летит в сторону Москвы.