112: над Внуково закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника. Скрин

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Во Внуково объявлен план «Ковер» Фото:

Над аэропортом Внуково закрыли небо. Задержаны рейсы на прилет и вылет. По предварительной версии, небо закрыта из-за угрозы удара беспилотника

«Над аэропортом Внуково закрыто небо. Объявлен режим „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылеты и прилеты рейсов отложены.

Telegram-канал 112 уточняет, что в районе Кубинки был замечен беспилотник. Он летит в сторону Москвы.

Во Внуково остановили рейсы на прилет и вылет
Во Внуково остановили рейсы на прилет и вылет

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Над аэропортом Внуково закрыли небо. Задержаны рейсы на прилет и вылет. По предварительной версии, небо закрыта из-за угрозы удара беспилотника «Над аэропортом Внуково закрыто небо. Объявлен режим „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылеты и прилеты рейсов отложены. Telegram-канал 112 уточняет, что в районе Кубинки был замечен беспилотник. Он летит в сторону Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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