Во Внуково объявлен план «Ковер»
Над аэропортом Внуково закрыли небо. Задержаны рейсы на прилет и вылет. По предварительной версии, небо закрыта из-за угрозы удара беспилотника
«Над аэропортом Внуково закрыто небо. Объявлен режим „Ковер“», — передает telegram-канал Baza. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылеты и прилеты рейсов отложены.
Telegram-канал 112 уточняет, что в районе Кубинки был замечен беспилотник. Он летит в сторону Москвы.
Во Внуково остановили рейсы на прилет и вылет
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