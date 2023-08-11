В Минобороны РФ озвучили детали падения БПЛА в Москве

Минобороны РФ: Киев пытался атаковать объект в Москве беспилотником

11 августа 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Беспилотник упал на Карамышевской набережной Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin Украина пыталась атаковать беспилотником объект в Москве, но эта попытка была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ, назвав атаку террористическим актом. «Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — сообщили в ведомстве. Там сообщили, что БПЛА был ликвидирован. Беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в лесном массиве на Карамышевской набережной. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны. Беспилотник упал днем 11 августа. Из-за угрозы удара была приостановлена работа московских и калужского аэропортов.

Украина пыталась атаковать беспилотником объект в Москве, но эта попытка была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ, назвав атаку террористическим актом. «Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — сообщили в ведомстве. Там сообщили, что БПЛА был ликвидирован. Беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в лесном массиве на Карамышевской набережной. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны. Беспилотник упал днем 11 августа. Из-за угрозы удара была приостановлена работа московских и калужского аэропортов.