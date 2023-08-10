10 августа 2023

Курганцу, сбившему рукой девочку на самокате, грозит пять лет колонии. Видео

В Кургане будут судить горожанина, из-за которого получил травмы ребенок на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг ГИБДД. Тюмень, осторожно дети, самокат
В Кургане рассмотрят дело о травмировании ребенка при падении с самоката Фото:

Уголовное дело в отношении курганца, причинившего своими действия травмы девочке на самокате, передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии за хулиганские действия. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Курганской области.

«Следственным отделом по г. Курган завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.„а“ ч.1 ст. 213 УК РФ, ст. 116 УК РФ (хулиганство, иные насильственные действия, причинившие физическую боль)», — рассказали в управлении. Дело передано в городской суд. Максимальное наказание по одной из статей составляет до пяти лет лишения свободы.

Мужчину обвиняют в том, что он из хулиганских побуждений выставил руку, когда мимо него проезжала девочка на самокате. Ребенок из-за помехи упал и получил травмы. Происшествие произошло в начале мая в курганском микрорайоне Солнечном. Инцидент попал на видеокамеры, а затем распространился в соцсетях.

Мужчина был задержан. На время следствия его поместили в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец помешал 12-летней девочке, когда она каталась на самокате. При падении девочка получила травмы и попала в больницу.

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Уголовное дело в отношении курганца, причинившего своими действия травмы девочке на самокате, передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии за хулиганские действия. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Курганской области. «Следственным отделом по г. Курган завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.„а“ ч.1 ст. 213 УК РФ, ст. 116 УК РФ (хулиганство, иные насильственные действия, причинившие физическую боль)», — рассказали в управлении. Дело передано в городской суд. Максимальное наказание по одной из статей составляет до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в том, что он из хулиганских побуждений выставил руку, когда мимо него проезжала девочка на самокате. Ребенок из-за помехи упал и получил травмы. Происшествие произошло в начале мая в курганском микрорайоне Солнечном. Инцидент попал на видеокамеры, а затем распространился в соцсетях. Мужчина был задержан. На время следствия его поместили в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что курганец помешал 12-летней девочке, когда она каталась на самокате. При падении девочка получила травмы и попала в больницу.
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