10 августа 2023

Губернатор ХМАО отчитала власти Ханты-Мансийска за срыв сроков реконструкции Аллеи спортивной славы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова дала властям последний срок исполнения обязательства по обновлению Аллеи спортивной славы Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала власти Ханты-Мансийска за нарушение дедлайна по реконструкции Аллеи спортивной славы Югры, которую обещали обновить к осени 2022 года. Это произошло во время прямого эфира, посвященному спорту, на официальной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Сроки выполнения обязательств по реконструкции Аллеи спортивной славы нарушены, что неправильно и нехорошо. Это показатель и публичная оценка работы властей. 1 сентября 2024 года — это последний срок для выполнения проекта», — сказала губернатор ХМАО.

Поручение реконструировать Аллею спортивной славы Югры власти Ханты-Мансийска получили в августе 2021 года. Весной 2022 года разработали дизайн монумента, но спортивная общественность попросила внести правки в проект. Работы власти столицы ХМАО пообещали начать после окончательного согласования концепции монумента.

Ранее URA.RU писало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал Комаровой завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала власти Ханты-Мансийска за нарушение дедлайна по реконструкции Аллеи спортивной славы Югры, которую обещали обновить к осени 2022 года. Это произошло во время прямого эфира, посвященному спорту, на официальной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Сроки выполнения обязательств по реконструкции Аллеи спортивной славы нарушены, что неправильно и нехорошо. Это показатель и публичная оценка работы властей. 1 сентября 2024 года — это последний срок для выполнения проекта», — сказала губернатор ХМАО. Поручение реконструировать Аллею спортивной славы Югры власти Ханты-Мансийска получили в августе 2021 года. Весной 2022 года разработали дизайн монумента, но спортивная общественность попросила внести правки в проект. Работы власти столицы ХМАО пообещали начать после окончательного согласования концепции монумента. Ранее URA.RU писало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал Комаровой завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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