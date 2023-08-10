Губернатор ХМАО отчитала власти Ханты-Мансийска за срыв сроков реконструкции Аллеи спортивной славы

Комарова дала властям последний срок исполнения обязательства по обновлению Аллеи спортивной славы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала власти Ханты-Мансийска за нарушение дедлайна по реконструкции Аллеи спортивной славы Югры, которую обещали обновить к осени 2022 года. Это произошло во время прямого эфира, посвященному спорту, на официальной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Сроки выполнения обязательств по реконструкции Аллеи спортивной славы нарушены, что неправильно и нехорошо. Это показатель и публичная оценка работы властей. 1 сентября 2024 года — это последний срок для выполнения проекта», — сказала губернатор ХМАО.

Поручение реконструировать Аллею спортивной славы Югры власти Ханты-Мансийска получили в августе 2021 года. Весной 2022 года разработали дизайн монумента, но спортивная общественность попросила внести правки в проект. Работы власти столицы ХМАО пообещали начать после окончательного согласования концепции монумента.

Ранее URA.RU писало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал Комаровой завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.