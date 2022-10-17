Мэр столицы ХМАО пообещал губернатору сдать школу в 2024 году

18 октября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске построят новую школу на 1725 мест в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийска планируют завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Об этом заявил мэр города Максим Ряшин во время координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин добавил, что планируемый срок ввода в эксплуатацию школы на 1725 мест — лето 2024 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. В настоящий момент устанавливаются каркас, кровля, наружные инженерные сети, оконные блоки и витражи», — сказано в сообщении властей. Также в городе ведутся работы по капитальному ремонту и благоустройству территории «Гимназия №1» и строительство образовательно-молодежного центра с блоком питания в микрорайоне «Иртыш-2». Работы выполняются также согласно графику. Наталья Комарова поручила главам муниципальных образований завершить все работы в установленные сроки и, при возможности, с опережением графика.

Власти Ханты-Мансийска планируют завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Об этом заявил мэр города Максим Ряшин во время координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин добавил, что планируемый срок ввода в эксплуатацию школы на 1725 мест — лето 2024 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. В настоящий момент устанавливаются каркас, кровля, наружные инженерные сети, оконные блоки и витражи», — сказано в сообщении властей. Также в городе ведутся работы по капитальному ремонту и благоустройству территории «Гимназия №1» и строительство образовательно-молодежного центра с блоком питания в микрорайоне «Иртыш-2». Работы выполняются также согласно графику. Наталья Комарова поручила главам муниципальных образований завершить все работы в установленные сроки и, при возможности, с опережением графика.