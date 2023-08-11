Воробьев: от взрыва в Сергиевом Посаде пострадали сотни квартир

11 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Более 400 квартир пострадали от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, отметил Андрей Воробьев Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале . Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля. Новость по теме Что сейчас происходит в Сергиевом Посаде: фоторепортаж К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84 человек.

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля. К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84 человек.