Воробьев: от взрыва в Сергиевом Посаде пострадали сотни квартир

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля.
К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT.
После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля. К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84 человек.