Воробьев: от взрыва в Сергиевом Посаде пострадали сотни квартир

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, осколки, разбитое окно
Более 400 квартир пострадали от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, отметил Андрей Воробьев Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля.

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К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT.

Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84 человек.

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После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что каждая квартира будет восстановлена. Воробьев подчеркнул, что из-за взрыва пострадали также 184 автомобиля. К тому же, в результате взрыва пострадали пять объектов инфраструктуры, в их число входят две школы и колледж. Воробьев пообещал, что к 1 сентября все они будут восстановлены, а люди, пострадавшие от взрыва, получат выплаты из регионального бюджета, передает RT. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 84 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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