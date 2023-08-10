Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде: что известно к этому часу

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В результате более 70 домов получили повреждения, а число пострадавших составило более 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла. URA.RU приводит сводку того, что известно о происшествии на данный момент.
Более 70 многоквартирных домов имеют частичные повреждения после взрыва. С утра проводятся работы, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов, передает РИА Новости. Всего повреждения зафиксировали у более чем 230 квартир.
Акулов сообщил о работе горячей линии, где фиксируют обращения жителей. По его словам, всего обработано более 270 заявок.
Сотрудники МЧС разобрали и вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций. Помощь психологов МЧС России понадобилась пострадавшим и их родственникам в 25 случаях. Также сообщается, что в ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники.
Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Под завалами не были найдены погибшие, сообщил Акулов. Одна женщина погибла от травм.
На данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в МЧС.
В Сергиево-Посадской больнице на лечении остаются 14 человек, пострадавших в результате взрыва. Состояние трех из них тяжелое, они находятся в реанимации.
Следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Ему планируют предъявить обвинение.
В Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В результате более 70 домов получили повреждения, а число пострадавших составило более 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла. URA.RU приводит сводку того, что известно о происшествии на данный момент.