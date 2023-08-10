Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде: что известно к этому часу

Акулов: в результате взрыва в Сергиевом Посаде повреждены 70 домов
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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Сотрудники МЧС разобрали и вывезли 170 куб. метров разрушенных конструкций Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В результате более 70 домов получили повреждения, а число пострадавших составило более 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла. URA.RU приводит сводку того, что известно о происшествии на данный момент.

  • Более 70 многоквартирных домов имеют частичные повреждения после взрыва. С утра проводятся работы, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов, передает РИА Новости. Всего повреждения зафиксировали у более чем 230 квартир.
  • Акулов сообщил о работе горячей линии, где фиксируют обращения жителей. По его словам, всего обработано более 270 заявок.
  • Сотрудники МЧС разобрали и вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций. Помощь психологов МЧС России понадобилась пострадавшим и их родственникам в 25 случаях. Также сообщается, что в ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники.
  • Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Под завалами не были найдены погибшие, сообщил Акулов. Одна женщина погибла от травм.
  • На данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в МЧС.
  • В Сергиево-Посадской больнице на лечении остаются 14 человек, пострадавших в результате взрыва. Состояние трех из них тяжелое, они находятся в реанимации.
  • Следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Ему планируют предъявить обвинение.

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В Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В результате более 70 домов получили повреждения, а число пострадавших составило более 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла. URA.RU приводит сводку того, что известно о происшествии на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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