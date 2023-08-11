В новостройках Челябинска самые дорогие квартиры продаются на первых и последних этажах

11 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых и последних этажах стоят дороже, чем на средних. На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых этажах стоят на 21% дороже, чем на средних. Квартиры на последних этажах дороже чем на средних на 23%», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию «Авито Недвижимость», на данный момент средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. В пересчете за квадрат, стоимость квартиры на первичном рынке в городе на первых этажах выйдет дороже на 14%, на последних — на 12%. Таким образом Челябинск на данный момент опровергает мнение о том, что выбор квартиры на первом или последнем этаже — хороший способ сэкономить при покупки недвижимости.

В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых и последних этажах стоят дороже, чем на средних. На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых этажах стоят на 21% дороже, чем на средних. Квартиры на последних этажах дороже чем на средних на 23%», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию «Авито Недвижимость», на данный момент средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. В пересчете за квадрат, стоимость квартиры на первичном рынке в городе на первых этажах выйдет дороже на 14%, на последних — на 12%. Таким образом Челябинск на данный момент опровергает мнение о том, что выбор квартиры на первом или последнем этаже — хороший способ сэкономить при покупки недвижимости.