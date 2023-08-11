В новостройках Челябинска самые дорогие квартиры продаются на первых и последних этажах

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, сквер, жилье, недвижимость, пешеходная зона, новостройки
На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23% Фото:

В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых и последних этажах стоят дороже, чем на средних. На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых этажах стоят на 21% дороже, чем на средних. Квартиры на последних этажах дороже чем на средних на 23%», — сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию «Авито Недвижимость», на данный момент средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. В пересчете за квадрат, стоимость квартиры на первичном рынке в городе на первых этажах выйдет дороже на 14%, на последних — на 12%. Таким образом Челябинск на данный момент опровергает мнение о том, что выбор квартиры на первом или последнем этаже — хороший способ сэкономить при покупки недвижимости.

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В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых и последних этажах стоят дороже, чем на средних. На первых этажах первичное жилье в городе стоит больше на 21%, на последних — на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в июле 2023 года квартиры в новостройках на первых этажах стоят на 21% дороже, чем на средних. Квартиры на последних этажах дороже чем на средних на 23%», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию «Авито Недвижимость», на данный момент средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. В пересчете за квадрат, стоимость квартиры на первичном рынке в городе на первых этажах выйдет дороже на 14%, на последних — на 12%. Таким образом Челябинск на данный момент опровергает мнение о том, что выбор квартиры на первом или последнем этаже — хороший способ сэкономить при покупки недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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