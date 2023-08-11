Экономист Косой: СВО сдержала рост курса доллара

12 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Доллар возвращается к уровню весны 2022 года, считает Владимир Косой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю После начала специальной военной операции и введения санкций со стороны стран Запада весной 2022 года в России приостановился импорт, что привело к резкому усилению рубля. По курсу доллара сейчас мы вернулись к показателям прошлого года, объяснил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «На сегодня у меня впечатление, что мы просто приходим к естественным уровням, которых мы достигали уже весной 2022 года. Просто из-за того, что у нас тогда полностью, фактически на несколько месяцев, встал импорт, произошел невероятный отскок курса рубля вверх, которого ни один аналитик не прогнозировал, что мы выйдем на курс 50 с чем-то рублей за доллар. Но, тем не менее, это произошло именно в силу того, что у нас было невероятное положительное сальдо (остаток) торгового баланса. Сейчас этого положительного сальдо нет. Соответственно, девальвация рубля, которая еще весной 2022 года наметилась, просто выходит на те уровни, на которые должна была выйти», — объяснил Владимир Косой. При этом экономист добавил, что в итоге рост доллара завершится. «У нас Центральный банк занимает такую позицию, что дает рублю свободно плавать. Это одно из преимуществ, которое позволяет российской экономике адаптироваться к тем или иным шокам. Понятно, что в какой-то момент произойдет отскок. Я не думаю, что реально в районе 110 рублей за евро зафиксируется курс. Я думаю, что он все-таки откорректируется вниз. Произойдет это в сентябре естественным путем. ЦБ не заинтересован, чтобы этот процесс дальше развивался, условно говоря, на уровне 120-140 рублей, просто по причине того, что появятся очень серьезные проблемы у предприятий, которые зависят от импорта продукции. Если к курсу 100 рублей они так или иначе могут адаптироваться, то к 120 или 130 рублям им будет это сделать крайне сложно», — подчеркнул Косой. Курс доллара и евро утром 11 августа укрепился на Московской бирже. Евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 98 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После начала специальной военной операции и введения санкций со стороны стран Запада весной 2022 года в России приостановился импорт, что привело к резкому усилению рубля. По курсу доллара сейчас мы вернулись к показателям прошлого года, объяснил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «На сегодня у меня впечатление, что мы просто приходим к естественным уровням, которых мы достигали уже весной 2022 года. Просто из-за того, что у нас тогда полностью, фактически на несколько месяцев, встал импорт, произошел невероятный отскок курса рубля вверх, которого ни один аналитик не прогнозировал, что мы выйдем на курс 50 с чем-то рублей за доллар. Но, тем не менее, это произошло именно в силу того, что у нас было невероятное положительное сальдо (остаток) торгового баланса. Сейчас этого положительного сальдо нет. Соответственно, девальвация рубля, которая еще весной 2022 года наметилась, просто выходит на те уровни, на которые должна была выйти», — объяснил Владимир Косой. При этом экономист добавил, что в итоге рост доллара завершится. «У нас Центральный банк занимает такую позицию, что дает рублю свободно плавать. Это одно из преимуществ, которое позволяет российской экономике адаптироваться к тем или иным шокам. Понятно, что в какой-то момент произойдет отскок. Я не думаю, что реально в районе 110 рублей за евро зафиксируется курс. Я думаю, что он все-таки откорректируется вниз. Произойдет это в сентябре естественным путем. ЦБ не заинтересован, чтобы этот процесс дальше развивался, условно говоря, на уровне 120-140 рублей, просто по причине того, что появятся очень серьезные проблемы у предприятий, которые зависят от импорта продукции. Если к курсу 100 рублей они так или иначе могут адаптироваться, то к 120 или 130 рублям им будет это сделать крайне сложно», — подчеркнул Косой. Курс доллара и евро утром 11 августа укрепился на Московской бирже. Евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 98 рублей.