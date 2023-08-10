В Сургуте начнут проводить домашние матчи ХК «Югра»

11 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Первые матчи пройдут не раньше октября Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте начнут проводить домашние матчи хоккейного клуба «Югра». Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко во время инспекции городской Ледовой арены, где планируют проводить хоккейные встречи ВХЛ, передает журналист URA.RU с места событий. «Когда лига нам подтвердит, что она готова с нами работать по поводу переноса нескольких матчей 2-3-х в Сургут на пробу. После этого мы уже сможем смотреть, какие это будут матчи», — сообщил Филипенко. Возможность проводить матчи ВХЛ в Сургуте появилась после модернизации Ледовой арены. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта, поменяли стекла. Появился современный медицинский блок и кабинет для отбора проб на допинг. Провели новое освещение. В ближайшие недели будет смонтирована система видеофиксации голов. «Нам выставили требования ранней весной, и мы начали готовиться к тому, чтобы нам заявиться и претендовать на то, чтоб в городе проходили домашние матчи. У нас есть представление о том, что мы готовы к тому, чтобы принять комиссию, которая оценить уровень готовности. Если будут замечания, мы в короткое время их исправим», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов, сопровождающий Филипенко во время инспекции. Ранее URA. RU сообщало, что ХК «Югра» уменьшает площадку по «канадским» стандартам. Длинна осталась прежней — 60 метров, а ширина уменьшилась на 4 метра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте начнут проводить домашние матчи хоккейного клуба «Югра». Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко во время инспекции городской Ледовой арены, где планируют проводить хоккейные встречи ВХЛ, передает журналист URA.RU с места событий. «Когда лига нам подтвердит, что она готова с нами работать по поводу переноса нескольких матчей 2-3-х в Сургут на пробу. После этого мы уже сможем смотреть, какие это будут матчи», — сообщил Филипенко. Возможность проводить матчи ВХЛ в Сургуте появилась после модернизации Ледовой арены. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта, поменяли стекла. Появился современный медицинский блок и кабинет для отбора проб на допинг. Провели новое освещение. В ближайшие недели будет смонтирована система видеофиксации голов. «Нам выставили требования ранней весной, и мы начали готовиться к тому, чтобы нам заявиться и претендовать на то, чтоб в городе проходили домашние матчи. У нас есть представление о том, что мы готовы к тому, чтобы принять комиссию, которая оценить уровень готовности. Если будут замечания, мы в короткое время их исправим», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов, сопровождающий Филипенко во время инспекции. Ранее URA. RU сообщало, что ХК «Югра» уменьшает площадку по «канадским» стандартам. Длинна осталась прежней — 60 метров, а ширина уменьшилась на 4 метра.