ХК «Югра» уменьшает площадку по «канадским» стандарта

26 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Ширину площадки уменьшат на 4 метра Фото: Александр Елизаров © URA.RU На «Арене-Югра» в Ханты-Мансийске (ХМАО) уменьшают хоккейную площадку в соответствии с «канадским» стандартом. Информация появилась в социальных сетях хоккейного клуба. «Длинна останется прежней- 60 метров, уменьшится ширина на 4 метра. Также „урежут“ высоту бортов на 10 сантиметров, но новые стекла станут выше на 20 см», — уточняют в пресс-службе клуба. Конструкцией предусмотрен вариант возвращения размеров площадки под классическую «европейскую» (60 на 30). Новую площадку представят до середины августа. «Переход на новый размер площадки это способ сделать домашние матчи „Югры“ более насыщенными и интересным. Меньшая по размеру площадка несет за собой увеличение скоростей, количества бросков и опасных моментов, повысится и плотность игры», — прокомментировал изменения генеральный директор хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в межсезонье команда потеряла главного тренера. Вадим Епанчинцев возглавил «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.

На «Арене-Югра» в Ханты-Мансийске (ХМАО) уменьшают хоккейную площадку в соответствии с «канадским» стандартом. Информация появилась в социальных сетях хоккейного клуба. «Длинна останется прежней- 60 метров, уменьшится ширина на 4 метра. Также „урежут“ высоту бортов на 10 сантиметров, но новые стекла станут выше на 20 см», — уточняют в пресс-службе клуба. Конструкцией предусмотрен вариант возвращения размеров площадки под классическую «европейскую» (60 на 30). Новую площадку представят до середины августа. «Переход на новый размер площадки это способ сделать домашние матчи „Югры“ более насыщенными и интересным. Меньшая по размеру площадка несет за собой увеличение скоростей, количества бросков и опасных моментов, повысится и плотность игры», — прокомментировал изменения генеральный директор хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в межсезонье команда потеряла главного тренера. Вадим Епанчинцев возглавил «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.