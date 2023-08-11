Московский комбинат «Микоян» судится с агрохолдингом челябинского экс-замгубернатора

Микояновский комбинат потребовал выплаты пяти миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» из Москвы судится с агрохолдингом «Равис», совладельцем которого ялвяется бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец требует выплаты пяти миллионов рублей.

«ЗАО „Микояновский мясокомбинат“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Просит взыскать пять миллионов рублей» — отмечено в судебном постановлении.

В документе других подробностей спора нет. Известно, что предварительное судебное заседание состоится 2 октября, основное — 16 октября.

Бенефициаром московского комбината СМИ называют предпринимателя Николая Демина. Собственником ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» выступает акционерное общество, носящее то же название. Ответчик владеет также другими компаниями, где соучредителями являются как Андрей Косилов, так и другой бывший вице-губернатор Игорь Сербинов.

При подготовке к публикации URA.RU обратилось за комментарием к сторонам процесса, но ответов не получило.