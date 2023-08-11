Московский комбинат «Микоян» судится с агрохолдингом челябинского экс-замгубернатора

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Микояновский комбинат потребовал выплаты пяти миллионов рублей Фото:

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» из Москвы судится с агрохолдингом «Равис», совладельцем которого ялвяется бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец требует выплаты пяти миллионов рублей.

«ЗАО „Микояновский мясокомбинат“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Просит взыскать пять миллионов рублей» — отмечено в судебном постановлении.

В документе других подробностей спора нет. Известно, что предварительное судебное заседание состоится 2 октября, основное — 16 октября.

Бенефициаром московского комбината СМИ называют предпринимателя Николая Демина. Собственником ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» выступает акционерное общество, носящее то же название. Ответчик владеет также другими компаниями, где соучредителями являются как Андрей Косилов, так и другой бывший вице-губернатор Игорь Сербинов.

При подготовке к публикации URA.RU обратилось за комментарием к сторонам процесса, но ответов не получило.

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ЗАО «Микояновский мясокомбинат» из Москвы судится с агрохолдингом «Равис», совладельцем которого ялвяется бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец требует выплаты пяти миллионов рублей. «ЗАО „Микояновский мясокомбинат“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Просит взыскать пять миллионов рублей» — отмечено в судебном постановлении. В документе других подробностей спора нет. Известно, что предварительное судебное заседание состоится 2 октября, основное — 16 октября. Бенефициаром московского комбината СМИ называют предпринимателя Николая Демина. Собственником ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» выступает акционерное общество, носящее то же название. Ответчик владеет также другими компаниями, где соучредителями являются как Андрей Косилов, так и другой бывший вице-губернатор Игорь Сербинов. При подготовке к публикации URA.RU обратилось за комментарием к сторонам процесса, но ответов не получило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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