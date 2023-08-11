В Екатеринбурге увеличили цену проезда в трамваях до 40,5 рубля

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Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, трамвай, вагон трамвая
Проезд в трамвае маршрута №333 стал стоить 40,5 рубля Фото:

Стоимость проезда в трамвае по маршруту №333 Екатеринбург — Верхняя Пышма с 14 августа вырастет до 40 рублей 50 копеек. Повышение согласовала региональная энергетическая комиссия.

По данным перевозчика «Верхнепышминский трамвай», с начала следующей недели минимальный тариф составит 23 рубля, промежуточный — 31 рублей 50 копеек, максимальный — 40 рублей 50 копеек. Льготы не предусмотрены.

Движение трамваев «Львенок» по ветке в Верхнюю Пышму запустили в сентябре прошлого года. Изначально проезд в них стоил от 22 до 38 рублей 50 копеек.

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Стоимость проезда в трамвае по маршруту №333 Екатеринбург — Верхняя Пышма с 14 августа вырастет до 40 рублей 50 копеек. Повышение согласовала региональная энергетическая комиссия. По данным перевозчика «Верхнепышминский трамвай», с начала следующей недели минимальный тариф составит 23 рубля, промежуточный — 31 рублей 50 копеек, максимальный — 40 рублей 50 копеек. Льготы не предусмотрены. Движение трамваев «Львенок» по ветке в Верхнюю Пышму запустили в сентябре прошлого года. Изначально проезд в них стоил от 22 до 38 рублей 50 копеек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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