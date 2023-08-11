В Курганской области три недели ищут пропавшего мужчину. Фото

12 августа 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Мужчину не могут найти уже три недели (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Шадринском муниципальном округе Курганской области три недели ищут 33-летнего мужчину. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Пропал человек. Степановских Артем Петрович, 33 года. Село Верхняя Полевая Шадринского муниципального округа Курганской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2023 года», — сообщил поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в кофту, футболку, штаны и кроссовки черного цвета. Приметы: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Волонтеры просят сообщить о местонахождении по номеру телефона +7 (800) 700-54-52 или +7 (908) 839-12-09. Мужчину ищут три недели Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_kurgan

В Шадринском муниципальном округе Курганской области три недели ищут 33-летнего мужчину. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Пропал человек. Степановских Артем Петрович, 33 года. Село Верхняя Полевая Шадринского муниципального округа Курганской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2023 года», — сообщил поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в кофту, футболку, штаны и кроссовки черного цвета. Приметы: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Волонтеры просят сообщить о местонахождении по номеру телефона +7 (800) 700-54-52 или +7 (908) 839-12-09.