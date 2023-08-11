11 августа 2023

В Курганской области три недели ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, парк, скандинавская ходьба, мужчина, отдых, зож
Мужчину не могут найти уже три недели (архивное фото) Фото:

В Шадринском муниципальном округе Курганской области три недели ищут 33-летнего мужчину. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал человек. Степановских Артем Петрович, 33 года. Село Верхняя Полевая Шадринского муниципального округа Курганской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2023 года», — сообщил поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был одет в кофту, футболку, штаны и кроссовки черного цвета. Приметы: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Волонтеры просят сообщить о местонахождении по номеру телефона +7 (800) 700-54-52 или +7 (908) 839-12-09.

Мужчину ищут три недели
Мужчину ищут три недели

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В Шадринском муниципальном округе Курганской области три недели ищут 33-летнего мужчину. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Пропал человек. Степановских Артем Петрович, 33 года. Село Верхняя Полевая Шадринского муниципального округа Курганской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2023 года», — сообщил поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в кофту, футболку, штаны и кроссовки черного цвета. Приметы: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Волонтеры просят сообщить о местонахождении по номеру телефона +7 (800) 700-54-52 или +7 (908) 839-12-09.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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