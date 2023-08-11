Мужчину не могут найти уже три недели (архивное фото)
В Шадринском муниципальном округе Курганской области три недели ищут 33-летнего мужчину. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Пропал человек. Степановских Артем Петрович, 33 года. Село Верхняя Полевая Шадринского муниципального округа Курганской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2023 года», — сообщил поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина был одет в кофту, футболку, штаны и кроссовки черного цвета. Приметы: рост 178 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Волонтеры просят сообщить о местонахождении по номеру телефона +7 (800) 700-54-52 или +7 (908) 839-12-09.
Мужчину ищут три недели
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