11 августа 2023

Курганец отсудил у риэлтора сумму втрое больше, чем потратил на ее услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд взыскал с ответчика 177 тысяч рублей Фото:

Житель Кургана потратил на услуги риэлтора 50 тысяч рублей и отсудил более 170 тысяч рублей. Ответчик отказалась расторгать договор и помогать при покупке квартиры, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Расторгнуть договор, заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать с риэлтора 177 тысяч рублей, в которые входят неустойка, деньги, оплаченные по договору, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы», — говорится в решении суда.

Как следует из документа, истец обратился к риэлтору, чтобы та помогла ему при покупке квартиры. Мужчина оплатил услуги, но они не были оказаны. Позже истец захотел расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но его требования остались без ответа. Также риэлтор не пришла на судебное заседание и не сообщила о причинах неявки.

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Житель Кургана потратил на услуги риэлтора 50 тысяч рублей и отсудил более 170 тысяч рублей. Ответчик отказалась расторгать договор и помогать при покупке квартиры, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Расторгнуть договор, заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать с риэлтора 177 тысяч рублей, в которые входят неустойка, деньги, оплаченные по договору, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы», — говорится в решении суда. Как следует из документа, истец обратился к риэлтору, чтобы та помогла ему при покупке квартиры. Мужчина оплатил услуги, но они не были оказаны. Позже истец захотел расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но его требования остались без ответа. Также риэлтор не пришла на судебное заседание и не сообщила о причинах неявки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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