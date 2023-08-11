Курганец отсудил у риэлтора сумму втрое больше, чем потратил на ее услуги

Суд взыскал с ответчика 177 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана потратил на услуги риэлтора 50 тысяч рублей и отсудил более 170 тысяч рублей. Ответчик отказалась расторгать договор и помогать при покупке квартиры, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Расторгнуть договор, заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать с риэлтора 177 тысяч рублей, в которые входят неустойка, деньги, оплаченные по договору, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы», — говорится в решении суда.

Как следует из документа, истец обратился к риэлтору, чтобы та помогла ему при покупке квартиры. Мужчина оплатил услуги, но они не были оказаны. Позже истец захотел расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но его требования остались без ответа. Также риэлтор не пришла на судебное заседание и не сообщила о причинах неявки.