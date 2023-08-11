В Тюмени пьяный водитель выехал на встречку и устроил аварию с участием шести машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
«Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомобилями Kia Rio, LADA Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. <…> У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
В аварии пострадали водитель Volkswagen Polo и пассажирка Volkswagen Jetta. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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