11 августа 2023

В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП с шестью машинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
У виновника аварии присутствовали признаки опьянения Фото:

В Тюмени пьяный водитель выехал на встречку и устроил аварию с участием шести машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомобилями Kia Rio, LADA Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. <…> У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

В аварии пострадали водитель Volkswagen Polo и пассажирка Volkswagen Jetta. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

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В Тюмени пьяный водитель выехал на встречку и устроил аварию с участием шести машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомобилями Kia Rio, LADA Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. <…> У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В аварии пострадали водитель Volkswagen Polo и пассажирка Volkswagen Jetta. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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