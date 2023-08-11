У виновника аварии присутствовали признаки опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пьяный водитель выехал на встречку и устроил аварию с участием шести машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло накануне вечером в Тюмени. По предварительным данным, Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомобилями Kia Rio, LADA Vesta, Volkswagen Jetta и Kia Cerato. <…> У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

В аварии пострадали водитель Volkswagen Polo и пассажирка Volkswagen Jetta. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72