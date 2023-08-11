11 августа 2023

Курганцы написали жалобу Путину, чтобы их дома подключили к центральной канализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая канализация. Дом-развалюха Шабры
Горожане жалуются, что септики переполнены (архивное фото) Фото:

Жители Кургана написали коллективную жалобу президенту России Владимиру Путину, чтобы их дома в поселке Восточном подключили к центральной канализации. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона Надежда Федоренко.

«В поселке Восточном 48 многоквартирных домов не подключены к центральной канализации. Местные власти уже третий год подряд обещают решить проблему, но дело не двигается. Жильцы написали коллективное обращение к Путину с просьбой помочь в решении вопроса. Под письмом горожане поставили свои подписи, я тоже расписалась», — уточнила Федоренко.

По словам жительницы Восточного, в микрорайоне создана инициативная группа, представители которой пытались записаться на личный прием к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Но на прием попасть не удалось.

В распоряжении редакции имеется копия письма жителей Восточного к Путину. В письме говорится, что центральную канализацию в микрорайоне Восточном городские власти приняли в эксплуатацию в 2020 году. Строительная фирма «Артель» получила оплату — 100 млн рублей, но дома до сих пор не подключены к центральной канализации. Горожане жалуются, что септики переполнены, в подвалах скопились нечистоты, по стенам некоторых домов уже пошли трещины.

На редакционный запрос URA.RU пресс-служба мэрии Кургана ответила, что дома в Восточном остались без центральной канализации, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Устранением недоделок, по данным мэрии, занимается подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

По словам жительницы Восточного Федоренко, в прокуратуре жильцам заявили, что возбуждено уголовное дело против бывшего чиновника мэрии, который принял неготовую канализацию и расписался в документах. «Судебного процесса не было, мы остались без центральной канализации, вся надежда на Путина. К президенту поедет наш представитель с письмом», — рассказала горожанка.

Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что прокуратура начала проверку причин, из-за которых жители многоквартирных домов Восточного остались без центральной канализации. По словам Камшилова, прокурор Кургана объяснил жителям Восточного, что надзорное ведомство устанавливает факты ущерба горожанам.

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Жители Кургана написали коллективную жалобу президенту России Владимиру Путину, чтобы их дома в поселке Восточном подключили к центральной канализации. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона Надежда Федоренко. «В поселке Восточном 48 многоквартирных домов не подключены к центральной канализации. Местные власти уже третий год подряд обещают решить проблему, но дело не двигается. Жильцы написали коллективное обращение к Путину с просьбой помочь в решении вопроса. Под письмом горожане поставили свои подписи, я тоже расписалась», — уточнила Федоренко. По словам жительницы Восточного, в микрорайоне создана инициативная группа, представители которой пытались записаться на личный прием к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Но на прием попасть не удалось. В распоряжении редакции имеется копия письма жителей Восточного к Путину. В письме говорится, что центральную канализацию в микрорайоне Восточном городские власти приняли в эксплуатацию в 2020 году. Строительная фирма «Артель» получила оплату — 100 млн рублей, но дома до сих пор не подключены к центральной канализации. Горожане жалуются, что септики переполнены, в подвалах скопились нечистоты, по стенам некоторых домов уже пошли трещины. На редакционный запрос URA.RU пресс-служба мэрии Кургана ответила, что дома в Восточном остались без центральной канализации, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Устранением недоделок, по данным мэрии, занимается подрядчик в рамках гарантийных обязательств. По словам жительницы Восточного Федоренко, в прокуратуре жильцам заявили, что возбуждено уголовное дело против бывшего чиновника мэрии, который принял неготовую канализацию и расписался в документах. «Судебного процесса не было, мы остались без центральной канализации, вся надежда на Путина. К президенту поедет наш представитель с письмом», — рассказала горожанка. Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что прокуратура начала проверку причин, из-за которых жители многоквартирных домов Восточного остались без центральной канализации. По словам Камшилова, прокурор Кургана объяснил жителям Восточного, что надзорное ведомство устанавливает факты ущерба горожанам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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