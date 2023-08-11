Пермяк обжаловал наказание за экстремизм

Житель Пермского края оспорил условное наказание за экстремистскую деятельность в интернете. Информация об этом содержится в картотеке Дзержинского районного суда Перми.
«Пермяк по решению суда 27 июля получил один год условного срока за призывы к насилию в адрес силовиков в соцсетях. Адвокат осужденного 10 августа подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, чтобы обжаловать наказание», — пишет properm.ru, ссылаясь на судебный документ.
Уточняется, что экстремистские призывы пермяка в соцсетях заметило и пресекло управление ФСБ России по Пермскому краю. Впервые пермяк разместил угрозы правоохранителям в соцсетях в 2021 году.
Ранее житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Пермяк угрожал в интернете лицам нетитульной национальности.
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