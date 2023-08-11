11 августа 2023

Пермяк обжаловал наказание за экстремизм

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой и виды города. Пермь, долгострой, виды города, суд дзержинского района перми
Житель Пермского края оспорил наказание за угрозы силовикам в соцсетях Фото:

Житель Пермского края оспорил условное наказание за экстремистскую деятельность в интернете. Информация об этом содержится в картотеке Дзержинского районного суда Перми.

«Пермяк по решению суда 27 июля получил один год условного срока за призывы к насилию в адрес силовиков в соцсетях. Адвокат осужденного 10 августа подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, чтобы обжаловать наказание», — пишет properm.ru, ссылаясь на судебный документ.

Уточняется, что экстремистские призывы пермяка в соцсетях заметило и пресекло управление ФСБ России по Пермскому краю. Впервые пермяк разместил угрозы правоохранителям в соцсетях в 2021 году.

Ранее житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Пермяк угрожал в интернете лицам нетитульной национальности.

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Житель Пермского края оспорил условное наказание за экстремистскую деятельность в интернете. Информация об этом содержится в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Пермяк по решению суда 27 июля получил один год условного срока за призывы к насилию в адрес силовиков в соцсетях. Адвокат осужденного 10 августа подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, чтобы обжаловать наказание», — пишет properm.ru, ссылаясь на судебный документ. Уточняется, что экстремистские призывы пермяка в соцсетях заметило и пресекло управление ФСБ России по Пермскому краю. Впервые пермяк разместил угрозы правоохранителям в соцсетях в 2021 году. Ранее житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Пермяк угрожал в интернете лицам нетитульной национальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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