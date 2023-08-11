Пермяк обжаловал наказание за экстремизм

12 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края оспорил наказание за угрозы силовикам в соцсетях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Пермского края оспорил условное наказание за экстремистскую деятельность в интернете. Информация об этом содержится в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Пермяк по решению суда 27 июля получил один год условного срока за призывы к насилию в адрес силовиков в соцсетях. Адвокат осужденного 10 августа подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, чтобы обжаловать наказание», — пишет properm.ru, ссылаясь на судебный документ. Уточняется, что экстремистские призывы пермяка в соцсетях заметило и пресекло управление ФСБ России по Пермскому краю. Впервые пермяк разместил угрозы правоохранителям в соцсетях в 2021 году. Ранее житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Пермяк угрожал в интернете лицам нетитульной национальности.

Житель Пермского края оспорил условное наказание за экстремистскую деятельность в интернете. Информация об этом содержится в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Пермяк по решению суда 27 июля получил один год условного срока за призывы к насилию в адрес силовиков в соцсетях. Адвокат осужденного 10 августа подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, чтобы обжаловать наказание», — пишет properm.ru, ссылаясь на судебный документ. Уточняется, что экстремистские призывы пермяка в соцсетях заметило и пресекло управление ФСБ России по Пермскому краю. Впервые пермяк разместил угрозы правоохранителям в соцсетях в 2021 году. Ранее житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Пермяк угрожал в интернете лицам нетитульной национальности.