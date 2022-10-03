Пермяк получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

Пермяк призывал к причинению физического вреда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель города Березники Пермского края получил условный срок за размешенные в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

«Житель Березников в феврале 2021 года в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий негативного характера в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальной принадлежности. Речь идет о причинении физического вреда представителям другой национальности», — сообщают силовики.

Суд Березников признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При этом он лишен права заниматься администрированием сайтов в течение полутора лет.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики поймали пермяка — специалиста российской телекоммуникационной компании, причастного к экстремистской деятельности в интернете. Он размещал в соцсетях публичные призывы к насилию в отношении группы лиц, объединенной по признакам расы и национальности.