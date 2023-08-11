11 августа 2023

В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском застрелили посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Из какого оружия стреляли, пока неизвестно Фото:

В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) застрелили посетителя. Об этом сообщило сетевое издание «KU66.RU».

«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия», — приводит «KU66.RU» комментарий пресс-службы ОМВД России Каменска-Уральского. По данным источника издания, в ночном клубе произошла стрельба.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) застрелили посетителя. Об этом сообщило сетевое издание «KU66.RU». «В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия», — приводит «KU66.RU» комментарий пресс-службы ОМВД России Каменска-Уральского. По данным источника издания, в ночном клубе произошла стрельба. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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