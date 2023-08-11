В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском застрелили посетителя

Из какого оружия стреляли, пока неизвестно
В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) застрелили посетителя. Об этом сообщило сетевое издание «KU66.RU».
«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия», — приводит «KU66.RU» комментарий пресс-службы ОМВД России Каменска-Уральского. По данным источника издания, в ночном клубе произошла стрельба.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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