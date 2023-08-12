Экономист раскрыл, как курс доллара повлияет на цены в РФ

Экономист Николаев: доллар достигнет 100 рублей в ближайшие дни

13 августа 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Снижение рубля ускорит рост цен в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс доллара достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни, что ускорит рост цен в России. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Когда замаячило 100 рублей за доллар, то это стало самостоятельным фактором, который предопределяет падение рубля. Психологический фактор. Участникам рынка понятно, что это дело ближайшего будущего и важная психологическая отметка. И так были серьезные фундаментальные факторы. Я имею в виду то, что сальдо внешней торговли значительно снизилось в этом году в сравнении с прошлым годом», — сказал Игорь Николаев. «Помимо этого, непродолжительно время назад появился психологический фактор — 100 рублей за доллар. Эта отметка будет преодолена в самые ближайшие дни. То, что предпринимают в Банке России, правильно, но он бессилен, когда действуют такие фундаментальные факторы», — уточнил экономист. Николаев добавил, что снижение рубля ускорит рост цен. «Самое неприятное последствие — это инфляция. Цены и так у нас разгоняются. Банк России недаром поднял ключевую ставку до 8,5%. В годовом выражении, как известно, инфляция уже 4,3%. Банк России был вынужден повысить свой прогноз на текущий год, понимая, что в цель в 4% не укладывается. И самое главное последствие — ускорение роста цен», — подчеркнул главный научный сотрудник Института экономики РАН. 11 августа из данных Мосбиржи стало известно, что курс доллара достиг 99 рублей. При этом, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU выразил мнение, что после начала специальной военной операции и введения санкций со стороны стран Запада весной 2022 года в России приостановился импорт, что привело к резкому усилению рубля. По курсу доллара сейчас мы вернулись к показателям прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курс доллара достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни, что ускорит рост цен в России. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Когда замаячило 100 рублей за доллар, то это стало самостоятельным фактором, который предопределяет падение рубля. Психологический фактор. Участникам рынка понятно, что это дело ближайшего будущего и важная психологическая отметка. И так были серьезные фундаментальные факторы. Я имею в виду то, что сальдо внешней торговли значительно снизилось в этом году в сравнении с прошлым годом», — сказал Игорь Николаев. «Помимо этого, непродолжительно время назад появился психологический фактор — 100 рублей за доллар. Эта отметка будет преодолена в самые ближайшие дни. То, что предпринимают в Банке России, правильно, но он бессилен, когда действуют такие фундаментальные факторы», — уточнил экономист. Николаев добавил, что снижение рубля ускорит рост цен. «Самое неприятное последствие — это инфляция. Цены и так у нас разгоняются. Банк России недаром поднял ключевую ставку до 8,5%. В годовом выражении, как известно, инфляция уже 4,3%. Банк России был вынужден повысить свой прогноз на текущий год, понимая, что в цель в 4% не укладывается. И самое главное последствие — ускорение роста цен», — подчеркнул главный научный сотрудник Института экономики РАН. 11 августа из данных Мосбиржи стало известно, что курс доллара достиг 99 рублей. При этом, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU выразил мнение, что после начала специальной военной операции и введения санкций со стороны стран Запада весной 2022 года в России приостановился импорт, что привело к резкому усилению рубля. По курсу доллара сейчас мы вернулись к показателям прошлого года.