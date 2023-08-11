11 августа 2023
10 августа 2023

Губернатор Артюхов оценил темпы благоустройства Салехарда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов проверил объекты благоустройства в Салехарде Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Салехард с рабочим визитом. Вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским глава региона оценил темпы строительства и благоустройства города. Об этом он сообщил в соцсети.

«Вместе с Алексеем Титовским проехал по Салехарду, оценил темпы строительства и благоустройства. В ямальской столице возводим 45 домов, большинство квартир в них пойдет под переселение из аварийного фонда. На месте бывшего зооветеринарного техникума создаем уютный сквер», — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Помимо этого, планируется благоустройство берега реки Полябты. В следующем году начнется обустройство прогулочной зоны, появятся беседки и кофе-точки. В планах также увеличить и облагородить лодочную станцию.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Крыму обсудил с юными ямальцами развитие региона. Встреча с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в лагере «Артек». Ребята поделились идеями о природе, экопросвещении, волонтерстве, встречах с ветеранами и многим другим.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Салехард с рабочим визитом. Вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским глава региона оценил темпы строительства и благоустройства города. Об этом он сообщил в соцсети. «Вместе с Алексеем Титовским проехал по Салехарду, оценил темпы строительства и благоустройства. В ямальской столице возводим 45 домов, большинство квартир в них пойдет под переселение из аварийного фонда. На месте бывшего зооветеринарного техникума создаем уютный сквер», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Помимо этого, планируется благоустройство берега реки Полябты. В следующем году начнется обустройство прогулочной зоны, появятся беседки и кофе-точки. В планах также увеличить и облагородить лодочную станцию. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Крыму обсудил с юными ямальцами развитие региона. Встреча с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в лагере «Артек». Ребята поделились идеями о природе, экопросвещении, волонтерстве, встречах с ветеранами и многим другим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...