Губернатор Артюхов оценил темпы благоустройства Салехарда. Фото

12 августа 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Артюхов проверил объекты благоустройства в Салехарде Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Салехард с рабочим визитом. Вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским глава региона оценил темпы строительства и благоустройства города. Об этом он сообщил в соцсети. «Вместе с Алексеем Титовским проехал по Салехарду, оценил темпы строительства и благоустройства. В ямальской столице возводим 45 домов, большинство квартир в них пойдет под переселение из аварийного фонда. На месте бывшего зооветеринарного техникума создаем уютный сквер», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Помимо этого, планируется благоустройство берега реки Полябты. В следующем году начнется обустройство прогулочной зоны, появятся беседки и кофе-точки. В планах также увеличить и облагородить лодочную станцию. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Крыму обсудил с юными ямальцами развитие региона. Встреча с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в лагере «Артек». Ребята поделились идеями о природе, экопросвещении, волонтерстве, встречах с ветеранами и многим другим.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Салехард с рабочим визитом. Вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским глава региона оценил темпы строительства и благоустройства города. Об этом он сообщил в соцсети. «Вместе с Алексеем Титовским проехал по Салехарду, оценил темпы строительства и благоустройства. В ямальской столице возводим 45 домов, большинство квартир в них пойдет под переселение из аварийного фонда. На месте бывшего зооветеринарного техникума создаем уютный сквер», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Помимо этого, планируется благоустройство берега реки Полябты. В следующем году начнется обустройство прогулочной зоны, появятся беседки и кофе-точки. В планах также увеличить и облагородить лодочную станцию. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Крыму обсудил с юными ямальцами развитие региона. Встреча с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в лагере «Артек». Ребята поделились идеями о природе, экопросвещении, волонтерстве, встречах с ветеранами и многим другим.