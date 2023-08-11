Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Салехард с рабочим визитом. Вместе с мэром окружной столицы Алексеем Титовским глава региона оценил темпы строительства и благоустройства города. Об этом он сообщил в соцсети.
«Вместе с Алексеем Титовским проехал по Салехарду, оценил темпы строительства и благоустройства. В ямальской столице возводим 45 домов, большинство квартир в них пойдет под переселение из аварийного фонда. На месте бывшего зооветеринарного техникума создаем уютный сквер», — поделился Артюхов в своем telegram-канале.
Помимо этого, планируется благоустройство берега реки Полябты. В следующем году начнется обустройство прогулочной зоны, появятся беседки и кофе-точки. В планах также увеличить и облагородить лодочную станцию.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Крыму обсудил с юными ямальцами развитие региона. Встреча с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в лагере «Артек». Ребята поделились идеями о природе, экопросвещении, волонтерстве, встречах с ветеранами и многим другим.
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