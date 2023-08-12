12 августа 2023

Baza: звуки взрывов и автоматной очереди слышны в Белгородской области

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Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., боец, автомат, оружие, спецназ, солдат
Жители Белгородской области слышали звуки автоматных очередей Фото:
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Звуки взрывов и автоматной очереди слышны в близи населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил жители Красной Яруги и Прилесья.

«Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», — передает telegram-канал Baza.

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Звуки взрывов и автоматной очереди слышны в близи населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил жители Красной Яруги и Прилесья. «Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», — передает telegram-канал Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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