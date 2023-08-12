Baza: звуки взрывов и автоматной очереди слышны в Белгородской области

Жители Белгородской области слышали звуки автоматных очередей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Звуки взрывов и автоматной очереди слышны в близи населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил жители Красной Яруги и Прилесья.
«Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», — передает telegram-канал Baza.
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