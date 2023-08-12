Baza: звуки взрывов и автоматной очереди слышны в Белгородской области

13 августа 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Жители Белгородской области слышали звуки автоматных очередей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Звуки взрывов и автоматной очереди слышны в близи населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил жители Красной Яруги и Прилесья. «Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», — передает telegram-канал Baza.

Звуки взрывов и автоматной очереди слышны в близи населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил жители Красной Яруги и Прилесья. «Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», — передает telegram-канал Baza.