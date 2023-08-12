12 августа 2023
11 августа 2023

Соратница Шумкова поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Замгубернатора Куташи поздравила курганских строителей с профессиональным праздником Фото:

Первый замгубернатора Курганской области и руководитель его аппарата Оксана Куташи поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя. Об этом чиновница написала в Telegram.

«Профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительной отрасли. От добросовестного труда строителей, во многом зависит качество жизни жителей Курганской области и развитие региона в целом», — отметила в поздравлении Куташи.

Куташи подчеркнула, что в регионе строятся и ремонтируются больницы, детсады, школы. Она в пример привела строительство в Кургане хирургического корпуса онкодиспансера, взрослой поликлиники областной клинической больницы, школы и бассейна.

Ранее Оксана Куташи получила повышение и стала первым заместителем губернатора Курганской области. Она является руководителем аппарата главы региона.

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Первый замгубернатора Курганской области и руководитель его аппарата Оксана Куташи поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя. Об этом чиновница написала в Telegram. «Профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительной отрасли. От добросовестного труда строителей, во многом зависит качество жизни жителей Курганской области и развитие региона в целом», — отметила в поздравлении Куташи. Куташи подчеркнула, что в регионе строятся и ремонтируются больницы, детсады, школы. Она в пример привела строительство в Кургане хирургического корпуса онкодиспансера, взрослой поликлиники областной клинической больницы, школы и бассейна. Ранее Оксана Куташи получила повышение и стала первым заместителем губернатора Курганской области. Она является руководителем аппарата главы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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