Соратница Шумкова поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя

Первый замгубернатора Курганской области и руководитель его аппарата Оксана Куташи поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя. Об этом чиновница написала в Telegram.
«Профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительной отрасли. От добросовестного труда строителей, во многом зависит качество жизни жителей Курганской области и развитие региона в целом», — отметила в поздравлении Куташи.
Куташи подчеркнула, что в регионе строятся и ремонтируются больницы, детсады, школы. Она в пример привела строительство в Кургане хирургического корпуса онкодиспансера, взрослой поликлиники областной клинической больницы, школы и бассейна.
Ранее Оксана Куташи получила повышение и стала первым заместителем губернатора Курганской области. Она является руководителем аппарата главы региона.
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