Соратница Шумкова поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя

13 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Куташи поздравила курганских строителей с профессиональным праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замгубернатора Курганской области и руководитель его аппарата Оксана Куташи поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя. Об этом чиновница написала в Telegram. «Профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительной отрасли. От добросовестного труда строителей, во многом зависит качество жизни жителей Курганской области и развитие региона в целом», — отметила в поздравлении Куташи. Куташи подчеркнула, что в регионе строятся и ремонтируются больницы, детсады, школы. Она в пример привела строительство в Кургане хирургического корпуса онкодиспансера, взрослой поликлиники областной клинической больницы, школы и бассейна. Ранее Оксана Куташи получила повышение и стала первым заместителем губернатора Курганской области. Она является руководителем аппарата главы региона.

Первый замгубернатора Курганской области и руководитель его аппарата Оксана Куташи поздравила работников и ветеранов отрасли с Днем строителя. Об этом чиновница написала в Telegram. «Профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительной отрасли. От добросовестного труда строителей, во многом зависит качество жизни жителей Курганской области и развитие региона в целом», — отметила в поздравлении Куташи. Куташи подчеркнула, что в регионе строятся и ремонтируются больницы, детсады, школы. Она в пример привела строительство в Кургане хирургического корпуса онкодиспансера, взрослой поликлиники областной клинической больницы, школы и бассейна. Ранее Оксана Куташи получила повышение и стала первым заместителем губернатора Курганской области. Она является руководителем аппарата главы региона.