Соратница курганского губернатора получила повышение

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Замгубернатора Оксана Куташи получила новую должность Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи получила новую должность в правительстве региона. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Оксана Куташи вступит в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Ранее она занимала должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора.

Ранее стало известно, что у губернатора Шумкова появился новый заместитель по поддержке СВО. Им стал Станислав Носков, имеющий боевой опыт. До этого он был руководителем управления спецпрограмм аппарата губернатора и помощником главы региона. Он вступит в должность с 10 мая.

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Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи получила новую должность в правительстве региона. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Оксана Куташи вступит в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Ранее она занимала должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора. Ранее стало известно, что у губернатора Шумкова появился новый заместитель по поддержке СВО. Им стал Станислав Носков, имеющий боевой опыт. До этого он был руководителем управления спецпрограмм аппарата губернатора и помощником главы региона. Он вступит в должность с 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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