Соратница курганского губернатора получила повышение

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи получила новую должность в правительстве региона. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Оксана Куташи вступит в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Ранее она занимала должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора.
Ранее стало известно, что у губернатора Шумкова появился новый заместитель по поддержке СВО. Им стал Станислав Носков, имеющий боевой опыт. До этого он был руководителем управления спецпрограмм аппарата губернатора и помощником главы региона. Он вступит в должность с 10 мая.
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