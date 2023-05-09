Соратница курганского губернатора получила повышение

09 мая 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Оксана Куташи получила новую должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи получила новую должность в правительстве региона. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Оксана Куташи вступит в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Ранее она занимала должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора. Ранее стало известно, что у губернатора Шумкова появился новый заместитель по поддержке СВО. Им стал Станислав Носков, имеющий боевой опыт. До этого он был руководителем управления спецпрограмм аппарата губернатора и помощником главы региона. Он вступит в должность с 10 мая.

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи получила новую должность в правительстве региона. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Оксана Куташи вступит в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Ранее она занимала должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора. Ранее стало известно, что у губернатора Шумкова появился новый заместитель по поддержке СВО. Им стал Станислав Носков, имеющий боевой опыт. До этого он был руководителем управления спецпрограмм аппарата губернатора и помощником главы региона. Он вступит в должность с 10 мая.