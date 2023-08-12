Курганцы попросили Путина спасти от закрытия дневное отделение интерната для детей-инвалидов

Жители Шадринска Курганской области пожаловались Путину на закрытие отделения для детей-инвалидов в интернате Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) написали обращение в приемную президента России Владимира Путина, чтобы спасти от закрытия дневное отделение дома-интерната для умственно-отсталых детей. Об этом горожане написали в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы, родители детей-инвалидов группы дневного пребывания Шадринского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей выступаем против закрытия дневного отделения. Местные власти не смогли помочь в решении проблемы, поэтому направили обращение президенту России», — говорится в посте.

По словам родителей детей-инвалидов, с первого сентября меняется режим работы дневного отделения. Оно будет работать четыре часа до обеда, либо четыре часа после обеда без питания для детей, то есть многим работающим родителям придется оставлять ребятишек на круглосуточное пребывание в интернате.

В обращении родителей подчеркивается, что оба варианта неудобны. По их мнению, важно, чтобы дети ночевали в своей постели дома, родители имели возможность работать, а не существовать на пособия.

Родители утверждают, когда отделение было открыто с восьми утра до пяти часов вечера, они спокойно работали, а дети-инвалиды находились в коллективе. Детям были доступны такие услуги как: массаж, гидромассажная ванна, кислородный коктейль, соляная комната, сенсорная комната. С ними занимались — дефектолог, психолог, логопед. Шадринцы просят главу государства сохранить удобный для родителей детей-инвалидов график работы дневного отделения в интернате.

URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается.