12 августа 2023

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Турцию из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, пилот, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
Воздушное судно на рейс по прежнему отсутствует Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.

«Самолет должен был вылететь по расписанию в 07:20. Планируемое время вылета — 21:30. Причина задержки авиарейса — отсутствие воздушного судна. На рейс ожидается 410 пассажиров» — сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса авиакомпании WZ-3061 Red Wings в Кольцово. Вылет был задержан почти на 12 часов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре. «Самолет должен был вылететь по расписанию в 07:20. Планируемое время вылета — 21:30. Причина задержки авиарейса — отсутствие воздушного судна. На рейс ожидается 410 пассажиров» — сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса авиакомпании WZ-3061 Red Wings в Кольцово. Вылет был задержан почти на 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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