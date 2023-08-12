Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Турцию из Екатеринбурга

Воздушное судно на рейс по прежнему отсутствует
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.
«Самолет должен был вылететь по расписанию в 07:20. Планируемое время вылета — 21:30. Причина задержки авиарейса — отсутствие воздушного судна. На рейс ожидается 410 пассажиров» — сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».
Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса авиакомпании WZ-3061 Red Wings в Кольцово. Вылет был задержан почти на 12 часов.
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