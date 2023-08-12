12 августа 2023

В Екатеринбурге задержали лайнер в Турцию на 12 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Пассажирам Red Wings придется ждать рейс почти 12 часов в Кольцово Фото:

Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью (Турция) 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово почти на 12 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Самолет Red Wings должен был вылететь из столицы Урала в 07:20. Однако рейс WZ-3061 был задержан до 19:05, следует из информации, указанной на онлайн-табло Кольцово.

Точная причина задержки рейса не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Новость будет дополнена, как только ответ будет получен.

Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в 19:05
Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в 19:05

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью (Турция) 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово почти на 12 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Самолет Red Wings должен был вылететь из столицы Урала в 07:20. Однако рейс WZ-3061 был задержан до 19:05, следует из информации, указанной на онлайн-табло Кольцово. Точная причина задержки рейса не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Новость будет дополнена, как только ответ будет получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...