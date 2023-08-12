Пассажирам Red Wings придется ждать рейс почти 12 часов в Кольцово
Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью (Турция) 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово почти на 12 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Самолет Red Wings должен был вылететь из столицы Урала в 07:20. Однако рейс WZ-3061 был задержан до 19:05, следует из информации, указанной на онлайн-табло Кольцово.
Точная причина задержки рейса не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Новость будет дополнена, как только ответ будет получен.
Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в 19:05
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