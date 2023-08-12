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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в юбилейную поездку по региону

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор планирует встретиться с участниками СВО и их семьями Фото:

Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«Начинаю пятую, юбилейную поездку по Ямалу. За эти годы мы вместе сделали многое, чтобы жизнь в нашем округе становилась лучше. На этом останавливаться, конечно, не будем и движемся дальше», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Артюхов посетит Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. Губернатор планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается в ежегодный «Честный маршрут». В прошлом году глава региона лично обсудил с жителями около 35 острых проблем.

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Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. «Начинаю пятую, юбилейную поездку по Ямалу. За эти годы мы вместе сделали многое, чтобы жизнь в нашем округе становилась лучше. На этом останавливаться, конечно, не будем и движемся дальше», — написал губернатор в своем telegram-канале. Артюхов посетит Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. Губернатор планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается в ежегодный «Честный маршрут». В прошлом году глава региона лично обсудил с жителями около 35 острых проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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