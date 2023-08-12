Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в юбилейную поездку по региону

Пятый «Честный маршрут» губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова по муниципалитетам начался 13 августа. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
«Начинаю пятую, юбилейную поездку по Ямалу. За эти годы мы вместе сделали многое, чтобы жизнь в нашем округе становилась лучше. На этом останавливаться, конечно, не будем и движемся дальше», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Артюхов посетит Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала. Губернатор планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается в ежегодный «Честный маршрут». В прошлом году глава региона лично обсудил с жителями около 35 острых проблем.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.