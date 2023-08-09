Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов засекретил детали «Честного маршрута» по региону. Источник в истеблишменте сообщил URA.RU, что планы губернатора могут поменяться в ходе самой поездки.
«Муниципальные власти надеялись, что перед началом маршрута появятся детали визита, но в этом году все иначе — губернатор никого не посвящает в свои планы, поскольку они могут поменяться», — сообщил источник. По словам инсайдера, чиновники знают только приблизительные даты поездки.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправится в поездку по региону 14 августа. Это будет юбилейный «Честный маршрут» губернатора.
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