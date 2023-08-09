Глава ЯНАО Артюхов засекретил свой «Честный маршрут». Инсайд

10 августа 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

«Честный маршрут» начнется 14 августа Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов засекретил детали «Честного маршрута» по региону. Источник в истеблишменте сообщил URA.RU, что планы губернатора могут поменяться в ходе самой поездки. «Муниципальные власти надеялись, что перед началом маршрута появятся детали визита, но в этом году все иначе — губернатор никого не посвящает в свои планы, поскольку они могут поменяться», — сообщил источник. По словам инсайдера, чиновники знают только приблизительные даты поездки. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправится в поездку по региону 14 августа. Это будет юбилейный «Честный маршрут» губернатора.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов засекретил детали «Честного маршрута» по региону. Источник в истеблишменте сообщил URA.RU, что планы губернатора могут поменяться в ходе самой поездки. «Муниципальные власти надеялись, что перед началом маршрута появятся детали визита, но в этом году все иначе — губернатор никого не посвящает в свои планы, поскольку они могут поменяться», — сообщил источник. По словам инсайдера, чиновники знают только приблизительные даты поездки. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправится в поездку по региону 14 августа. Это будет юбилейный «Честный маршрут» губернатора.