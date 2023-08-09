09 августа 2023

Глава ЯНАО Артюхов засекретил свой «Честный маршрут». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
«Честный маршрут» начнется 14 августа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов засекретил детали «Честного маршрута» по региону. Источник в истеблишменте сообщил URA.RU, что планы губернатора могут поменяться в ходе самой поездки.

«Муниципальные власти надеялись, что перед началом маршрута появятся детали визита, но в этом году все иначе — губернатор никого не посвящает в свои планы, поскольку они могут поменяться», — сообщил источник. По словам инсайдера, чиновники знают только приблизительные даты поездки.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправится в поездку по региону 14 августа. Это будет юбилейный «Честный маршрут» губернатора.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов засекретил детали «Честного маршрута» по региону. Источник в истеблишменте сообщил URA.RU, что планы губернатора могут поменяться в ходе самой поездки. «Муниципальные власти надеялись, что перед началом маршрута появятся детали визита, но в этом году все иначе — губернатор никого не посвящает в свои планы, поскольку они могут поменяться», — сообщил источник. По словам инсайдера, чиновники знают только приблизительные даты поездки. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправится в поездку по региону 14 августа. Это будет юбилейный «Честный маршрут» губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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