В Подмосковье случился пожар около АЗС «Роснефть». Видео 13 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + В районе АЗС «Роснефть» в Подмосковье случилось возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. По информации очевидцев, пожар находится в районе АЗС «Роснефть» (возле Донинского шоссе). «Пожар в районе Роснефти — Полигона (возле Донинского шоссе)», — передает telegram-канал «Раменское». Причина возгорания уточняется. Обновлено в 12:37 по мск. МЧС сообщает , что пожар произошел в нежилом здании на 4 км Донинского шоссе. В Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. По информации очевидцев, пожар находится в районе АЗС «Роснефть» (возле Донинского шоссе). «Пожар в районе Роснефти — Полигона (возле Донинского шоссе)», — передает telegram-канал «Раменское». Причина возгорания уточняется. Обновлено в 12:37 по мск. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на 4 км Донинского шоссе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям