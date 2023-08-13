В Подмосковье случился пожар около АЗС «Роснефть». Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец
В районе АЗС «Роснефть» в Подмосковье случилось возгорание Фото:

В Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. По информации очевидцев, пожар находится в районе АЗС «Роснефть» (возле Донинского шоссе).

«Пожар в районе Роснефти — Полигона (возле Донинского шоссе)», — передает telegram-канал «Раменское». Причина возгорания уточняется.

Обновлено в 12:37 по мск. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на 4 км Донинского шоссе.

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В Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. По информации очевидцев, пожар находится в районе АЗС «Роснефть» (возле Донинского шоссе). «Пожар в районе Роснефти — Полигона (возле Донинского шоссе)», — передает telegram-канал «Раменское». Причина возгорания уточняется. Обновлено в 12:37 по мск. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на 4 км Донинского шоссе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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