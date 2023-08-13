В районе АЗС «Роснефть» в Подмосковье случилось возгорание
В Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. По информации очевидцев, пожар находится в районе АЗС «Роснефть» (возле Донинского шоссе).
«Пожар в районе Роснефти — Полигона (возле Донинского шоссе)», — передает telegram-канал «Раменское». Причина возгорания уточняется.
Обновлено в 12:37 по мск. МЧС
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.