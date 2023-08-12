Рейс из Махачкалы в Нижневартовск задержан на 11 часов. Скрин

13 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Самолет не вылетел из Махачкалы из-за технической неисправности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен был прилететь днем 13 августа в Нижневартовск (ХМАО), задержали в аэропорту Махачкалы более чем на 11 часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта имени В.И. Муравленко. Самолет Red Wings рейс WZ 1917 должен был прилететь в Нижневартовск 13 августа в 12:40. Однако по технической причине лайнер не вылетел из аэропорта Махачкалы. Ожидаемое время прилета — 23:30, следует из информации, указанной на онлайн-табло. Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщает, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорт им. В.И. Муравленко

Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен был прилететь днем 13 августа в Нижневартовск (ХМАО), задержали в аэропорту Махачкалы более чем на 11 часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта имени В.И. Муравленко. Самолет Red Wings рейс WZ 1917 должен был прилететь в Нижневартовск 13 августа в 12:40. Однако по технической причине лайнер не вылетел из аэропорта Махачкалы. Ожидаемое время прилета — 23:30, следует из информации, указанной на онлайн-табло. Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщает, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.