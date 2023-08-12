Лайнер авиакомпании Red Wings, который должен был прилететь днем 13 августа в Нижневартовск (ХМАО), задержали в аэропорту Махачкалы более чем на 11 часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта имени В.И. Муравленко.
Самолет Red Wings рейс WZ 1917 должен был прилететь в Нижневартовск 13 августа в 12:40. Однако по технической причине лайнер не вылетел из аэропорта Махачкалы. Ожидаемое время прилета — 23:30, следует из информации, указанной на онлайн-табло.
Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщает, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.
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