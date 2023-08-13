WSJ: Запад ошибся в прогнозах по концу конфликта на Украине

WSJ: Запад ошибся, считая, что контрнаступление ВСУ принудит Путина к переговорам
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Запад опрометчиво надеялся принудить Владимира Путина к переговорам, пишут СМИ Фото:

Западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году. Материал об этом выпустила американская газета Wall Street Journal.

«Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв может повредить российским силам настолько, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров для серьезных переговоров о каком-то урегулировании. По словам дипломатов, шансы на это сейчас кажутся незначительными», — говорится в статье.

Авторы отметили, что военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении Киева в следующем году. По мнению журналистов, США может значительно сократить помощь Украине в связи с президентскими выборами. Так, например, лидер Республиканской партии — кандидат в президенты — Дональд Трамп, предложил сократить поддержку Киева. «Обеспокоенность тем, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернет себе Белый дом, усиливает давление на Украину и ее сторонников, чтобы добиться значительных успехов в следующем сезоне кампании, если они не возможны в этом году», — сообщается в материале.

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Западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году. Материал об этом выпустила американская газета Wall Street Journal. «Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв может повредить российским силам настолько, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров для серьезных переговоров о каком-то урегулировании. По словам дипломатов, шансы на это сейчас кажутся незначительными», — говорится в статье. Авторы отметили, что военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении Киева в следующем году. По мнению журналистов, США может значительно сократить помощь Украине в связи с президентскими выборами. Так, например, лидер Республиканской партии — кандидат в президенты — Дональд Трамп, предложил сократить поддержку Киева. «Обеспокоенность тем, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернет себе Белый дом, усиливает давление на Украину и ее сторонников, чтобы добиться значительных успехов в следующем сезоне кампании, если они не возможны в этом году», — сообщается в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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