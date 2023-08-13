Baza: 45-летний мужчина поджег военкомат в Полевском

Мужчина кинул коктейль Молотова в дверь военкомата (архивное фото)
В Полевском Свердловской области 45-летний мужчина поджег военкомат. После этого он пытался скрыться от силовиков, но был задержан, сообщили в соцсетях.
«В Полевском 45-летний мужчина бросил коктейль Молотова в дверь военкомата, она загорелась. Затем мужчина хотел скрыться, но его поймали силовики», — пишет telegram-канал Baza.
Дверь потушил сторож военкомата. По данным telegram-канала, силовики решают, что делать с мужчиной. Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Полевскому, ответ ожидается.
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