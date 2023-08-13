13 августа 2023
12 августа 2023

Baza: 45-летний мужчина поджег военкомат в Полевском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с генерал-майором Владимиром Усмановым. Курган, военкомат курганской области
Мужчина кинул коктейль Молотова в дверь военкомата (архивное фото) Фото:

В Полевском Свердловской области 45-летний мужчина поджег военкомат. После этого он пытался скрыться от силовиков, но был задержан, сообщили в соцсетях.

«В Полевском 45-летний мужчина бросил коктейль Молотова в дверь военкомата, она загорелась. Затем мужчина хотел скрыться, но его поймали силовики», — пишет telegram-канал Baza.

Дверь потушил сторож военкомата. По данным telegram-канала, силовики решают, что делать с мужчиной. Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Полевскому, ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском Свердловской области 45-летний мужчина поджег военкомат. После этого он пытался скрыться от силовиков, но был задержан, сообщили в соцсетях. «В Полевском 45-летний мужчина бросил коктейль Молотова в дверь военкомата, она загорелась. Затем мужчина хотел скрыться, но его поймали силовики», — пишет telegram-канал Baza. Дверь потушил сторож военкомата. По данным telegram-канала, силовики решают, что делать с мужчиной. Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Полевскому, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...