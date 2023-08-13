13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Власти Перми отдадут зоопарк в собственность края

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие зоопарка уникальных животных Лесная братва. Екатеринбург, олень, зоопарк
Животных мэрия Перми также дарит краевым властям Фото:

Все имущество Пермского зоопарка планируется передать в собственность региона. Документ предстоит рассмотреть депутатам гордумы.

«Имущество МАУК „Пермский зоопарк“ будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края. Соответствующий проект решения внесен в городскую думу Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Таким образом городские власти подарят краевым вольеры, автомобили и всех животных. Всего в списке более 300 пунктов.

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Все имущество Пермского зоопарка планируется передать в собственность региона. Документ предстоит рассмотреть депутатам гордумы. «Имущество МАУК „Пермский зоопарк“ будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края. Соответствующий проект решения внесен в городскую думу Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Таким образом городские власти подарят краевым вольеры, автомобили и всех животных. Всего в списке более 300 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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