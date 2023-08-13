Власти Перми отдадут зоопарк в собственность края

Животных мэрия Перми также дарит краевым властям
Все имущество Пермского зоопарка планируется передать в собственность региона. Документ предстоит рассмотреть депутатам гордумы.
«Имущество МАУК „Пермский зоопарк“ будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края. Соответствующий проект решения внесен в городскую думу Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Таким образом городские власти подарят краевым вольеры, автомобили и всех животных. Всего в списке более 300 пунктов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.